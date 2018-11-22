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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesude ERŞAN - İSTANBUL
22.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Diş hekimi alarmı

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Diş hekimi alarmı

Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı karnesi pek de iç açıcı değil. Verilere göre diş hekimlerinin geleceği de çok parlak görünmüyor. Diş hekimliği fakültesi 16 yılda 19’dan 86’ya çıkarıldı. Planlama yapılmazsa 2028’de işsiz diş hekimlerinin sayısı artacak.

TÜRK Dişhekimleri Birliği Başkanı Celal Korkut Yıldırım, 2002 yılında 19 olan diş hekimliği fakülte sayısının bugün 86’ya çıktığını belirterek, “2005’te öğrenci kontejanı 960’tı. Fakültelerin henüz 63’ünde eğitim veriliyor. Ama mevcutlarla toplam öğrenci kontenjanı sayısı 4 bin 991’e ulaştı. İşsiz diş hekimlerinin sayısı giderek artıyor” dedi. Yıldırım yeni fakülteler açmak ve öğrenciler almak yerine koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

FAKÜLTELER PLANSIZ AÇILIYOR

Diş hekimliği fakültelerinin plansız birbiri ardına açıldığını belirten Yıldırım, “Diş hekimliği öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar oldu. Önlem alınmazsa 10 yıl içinde işsiz ve mesleğinin dışında başka işler yapan diş hekimleriyle karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olacak” diye konuştu. Şimdi öğrenci alınmasının durdurulması ve mevcutların beş yılda mezun olması durumunda 2022 yılına kadar toplam 20 bin 450 diş hekiminin sektöre gireceğini ifade eden Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplam diş hekimi sayısı 50 bin 622’yi bulacak. Bir diş hekimine düşen nüfus 1673 olacak. Yeni fakülte açılmaz ve eğitime başlamamış fakültelerin eğitime geçmesi halinde 2028’de diş hekimi sayısı 90 bini aşacak. O günkü tahmini TÜİK verilerine göre nüfusumuz 88.6 milyon civarında ve diş hekimi başına düşen kişi sayısı 970 olacak. AB ülkelerinde diş hekimi başına düşen kişi sayısı 1500. Türkiye’de şu anda 2 bin 300.”

HEKİM ARTTIRMAKLA ÇÖZÜLMÜYOR

Tüm yaş gruplarında yaygın olan diş ve diş eti hastalıklarının diş hekimlerinin sayısının arttırılmasıyla çözülemeyeceğini işaret eden Yıldırım, “Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine öncelik verilmeli. İnsan gücü planlaması ihtiyaç, talep ve nüfus kriterleri göz önüne alınarak belirlenmeli” dedi. Yıldırım diş hekimliği eğitimi almasına rağmen işini yapamayan çok sayıda meslektaşı olduğunu söyledi.

YILDA BİR FIRÇA BİLE TÜKETMİYORUZ

DİŞ ve ağız sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir parçası. Zira sorun ağızda kalmıyor. Kalp ve damar hastalıklarından b unamaya kadar çok farklı hastalığa etkisi olduğu biliniyor. Bazı Avrupa ülkelerinde ağız ve diş sağlığını koruyucu önlemlerin alınmasıyla diş hekimliği fakülteleri kapatılıyor. Türkiye’ninse ağız ve diş sağlığı verileri çok kötü. Gelişmiş ülkelerde diş hekimine başvuru sıklığı kişi başına yılda 5 iken, bizde ortalama 1. Yılda kişi başına sadece 110 gram diş macunu tüketiyoruz. Kişi başına bir diş fırçası bile düşmüyor. Diş hekimliği üniti başına düşen kişi sayısı 21 bin 230. 5 yaşındakilerin yüzde 70, 12-15 yaşındakilerin yüzde 61, 35-44 yaşındakilerin yüzde 76’sının ağzında çürük diş var. 5 yaşındakilerin yüzde 3.4, 12 yaşındakilerin yüzde 7.9, 15 yaşındakilerin yüzde 16.2, 35-44 yaşındakilerin yüzde 89.3, 65-74 yaşındakilerin yüzde 93.4’ünde en az bir diş eksik. Total dişsizlik oranı 35-44 yaşlarında yüzde 2.6, 65-74 yaşlarında ise yüzde 48.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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