Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş macunu orucu bozar mı?

Niyetliyken gün içerisinde diş fırçalamak orucu bozar mı sorusu, birçok Müslümanın gündeminde yer alan önemli maddelerden birisi olmaya devam ediyor. Ramazan ayında kişisel bakımını boşlamamak için niyetliyken diş fırçalamak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili yapacağı açıklamaya kilitlendi. Peki, diş fırçalamak ve diş çektirmek orucu bozar mı? İşte, detaylı bilgiler



DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?



Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.



DİŞ ÇEKTİRMEK ORUCU BOZAR MI?



Diş çektirmek orucu bozmaz. Ancak dişin çekildiği yerden çıkan kan, karıştığı tükürüğün yarısından çok olur ve bu kan yutulursa oruç bozulur. Ramazan ayından sonra o günün orucunu kaza etmek gerekir. Diş çekiminde dişi uyuşturmak için yapılan iğne lokal anestezi olup, orucun sıhhatine engel değildir. Yani orucu bozmaz. Keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediğinden orucu bozmaz. Ancak bir hastaya kan verilmesi orucu bozar. Diş çektirmek veya iğne yaptırmak durumunda olan kişilerin bu işlemleri sahur ve iftar vakitlerinde yaptırmaları daha uygun olur.