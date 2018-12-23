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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
23.12.2018 - 16:29, Son Güncelleme:

Diş etinde kanama şikayetiyle hastaneye gitti, 10 gün sonra yaşamını yitirdi

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Diş etinde kanama şikayetiyle hastaneye gitti, 10 gün sonra yaşamını yitirdi

BARTIN'da, gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan üniversite öğrencisi Melih Uğur (21), 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Uğur'un tabutunun üzerine Fenerbahçe forması kondu.

Bartın İl Özel İdaresi'nde çalışan Celal Uğur'un, Kastamonu Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Melih Uğur, 11 gün önce memleketi Bartın'a geldi. Burada diş etlerindeki kanama nedeniyle hastaneye giden Melih Uğur'a lösemi teşhisi kondu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde tedavi gören Melih Uğur, dün akşam tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Diş etinde kanama şikayetiyle hastaneye gitti, 10 gün sonra yaşamını yitirdi

Bugün, Bartın Terkehatipler Merkez Cami'ndeki cenazede baba Celal Uğur, küçük oğlu Çağatay ile birlikte taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu. Cenazede, Melih Uğur'un tabutunun üzerine Fenerbahçe forması ile giydiği ceketi kondu. Cenaze namazı sırasında Celal Uğur yanında saf tutan küçük oğlu Çağatay'a, "Artık ağabeyin yok ağabeyinin yerini sen tutacaksın." diye telkinde bulundu. ​Kılınan namazın ardından Melih Uğur gözyaşları arasında toprağa verildi.

Celal Uğur, "Her şey 10 günde belli oldu. Löseminin son evresiymiş. Oğlumu kurtaramadık" dedi.

Cenazeye AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Melih'in sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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