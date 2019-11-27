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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
27.11.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Diş apsesi ölümde yeni gelişme! Eski eşi başvurdu, küçük çocuğu her şeyi anlattı

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Diş apsesi ölümde yeni gelişme! Eski eşi başvurdu, küçük çocuğu her şeyi anlattı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dişlerini çektirdikten sonra oluşan apse nedeniyle fenalaşarak yaşamını yitiren Durmuş Ay'ın (39) eski eşi Müjgan Korkmaz, 'seyyar dişçi' olarak tanınan H.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Müjgan Korkmaz, "H.A. isminde sahte bir dişçiydi. Bu insanlık değil. Bu resmen katillik" dedi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, diş hekimi olmadığı, elinde çantayla dolaşıp diş çektiği belirlenen H.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Durmuş Ay, 25 Kasım günü akşam saatlerinde halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü. 15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay'ın diş çekimi sonrası diş apsesi oluştuğu ve boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi acil servisinde müdahale edilen Durmuş Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından kalp masajı uygulandı. Durmuş Ay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SEYYAR DİŞÇİ İDDİASI

Olayın ardından Durmuş Ay'ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi Müjgan Korkmaz, olayla ilgili Serik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Durmuş Ay'ın apseli olan 5 dişinin 'seyyar dişçi' olarak bilinen H.A. tarafından çekildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Serik Cumhuriyet Savcılığı, H.A. hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis, 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan H.A.'yı arama çalışmalarını sürdürüyor.

'AĞRIYORDU ÇEKTİRDİM İŞTE'

Durmuş Ay'ın Mitat (15), Ömer (13) ve Efe (11) adlı 3 çocuğunun annesi olan eski eşi Müjgan Korkmaz, eşinin ölümüyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Müjgan Korkmaz, eşinin dişlerini çektirdiği gün çocuklarını yanına getirdiğini söylerken, Durmuş Ay'ın o anda hasta olduğunu fark ettiğini söyledi. Korkmaz, şöyle konuştu:

"Kan tükürüyordu. 'Ne oldu Durmuş' dedim. O da 'Diş çektirdim' diye cevap verdi. Kime çektirdiğini sorduğumda, 'Seyyar bir arkadaşım var. Çalıştığım dükkana geldi, ona çektirdim' dedi. 'Kaç diş çektirdin' dedim. '5 diş çektirdim' deyince 'Durmuş sen ne yaptın? Kötü görünüyorsun, iyi değilsin. Niye böyle bir şey yaptın?' dedim. O da bana 'Ağrıyordu çektirdim işte' dedi. 'Neden çektirdin?' dediğimde de 'Sorma' diyerek cevap verdi. Bu şekilde bir konuşmamız oldu."

'SAĞ BÖLGESİ KOMPLE SİMSİYAH VE KAN OTURMUŞ ŞEKİLDEYDİ'

Eski eşinin 15 gün boyunca çok kötü olduğunu, bir şey yemediğini ve ağrı kesici kullandığını bildiğini anlatan Müjgan Korkmaz, "Durumu çok kötüydü. Ben gerekenin yapılmasını istiyorum. H.A. isminde sahte bir dişçiydi. Hatta öldüğü gün akşamı 'Çorba yapıp, içireyim' diye evine gitmiştim. Boğazından hiçbir şey geçmediğini söyledi. Evde de elektrik olmadığı için mum ışığında duruyorlardı. Ben fark edemedim ama hastaneye kaldırıldığında gittim yanına, çocuklarımı götürdüm. Başka hastaneye sevk olursa yanında gidecektim. Sağ bölgesi komple simsiyah ve kan oturmuş şekildeydi. Şişti, çok kötüydü" dedi.

'BU ŞEKİLDE NİYE YAPTINIZ?'

Durmuş Ay'ın rahatsızlandığı gün sahte dişçinin de yanında olduğuna değinen Müjgan Korkmaz, "Bunları gördüğümde 'Siz nasıl böyle bir şey yaptınız? 5 tane diş, hem apseli dişi çekmek insanlık değil. Sizin aletleriniz normal diş hekimleri gibi sağlıklı değil. Çünkü enfeksiyon olduğu için bu şekilde niye yaptınız?' diye sorduğumda ise yalanladılar. '2 diş, çektik, biri köktü' diyerek yalanladılar. Ama benim eşimden duyduğum 5 tane diş çektirdiği ve ağzını açamadığı. Devamlı kan tükürüyordu ve durumu kötüydü" diye konuştu.

'ALDIĞI 3 İLAÇ VARDI, ONLAR KAYIP'

Eski eşi Durmuş Ay'ın hastaneye kaldırıldığını akrabalarından duyduğunu anlatan Müjgan Korkmaz, şöyle dedi:

"Doktor 'solunum cihazına takacağız' dedi. Serum verdiler. Daha kötü olmaya başladı. Bilincini kaybetmişti. Beni ve çocuklarını tanımıyordu. Solunum cihazına götürdüler. Doktor o anda 'Hazırlıklı olun' dedi. 'Sevki yapılabilir' demişti, ben ablasına haber verdim. Akrabalarına durumun ciddi olduğunu söyledim. O kargaşada bu şahıs kaçtı. Aldığı 3 ilaç vardı. Onlar kayıp. Emniyete verecektim. Onları bulamadım. Hastaneye götürmüşlerdi. Yok kaybetmiş. Bulamadık."

'BU RESMEN KATİLLİK'

Polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu kaydeden Müjgan Korkmaz, "Çocuklarım yetim kaldı. Cezasını çeksin. Benim çocuklarım gibi başka çocuklar da yetim kalmasın. Adalet yerini bulsun diye ifade verdim. Şikayetçiyim. Neyse cezası çeksin. Çocuklarımı boynu bükük bıraktı. Bu insanlık değil. 5 tane dişi apseliyken çekmesi, insanlığa sığmaz. Bu resmen katillik. Aletler hijyenik değil" dedi.

'GRİ KERPETEN GİBİ BİR ŞEY ÇIKARTTI'

Durmuş Ay'ın küçük oğlu Efe Ay, babasının nasıl dişini çektirdiğini anlattı. Efe Ay, "Bir malzeme çantasıyla geldi. Babamın çalıştığı iş yerinde çantanın içinden gri kerpeten gibi bir şey çıkarttı. Normal bildiğin kerpeten gibiydi ama küçüktü. Onla çekti dişini. Sonra babam ağzını çalkaladı. Ağzı kanamaya başladı. İğne falan vurmadı. Sadece çekti. Ben dışarıya çıkmıştım. Sonra o adam da çıktı, gitti. Babam daha sonra hiçbir şey yememeye başladı" diye konuştu.

Diğer yandan, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla Durmuş Ay'ın mezarının açılarak yeniden otopsi yapılacağı belirtildi.

Diş apsesi sonrası fenalaşıp, öldü
Diş apsesi sonrası fenalaşıp, öldü!

 

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