Diriliş Ertuğrul'un seti kül oldu

Yangına çevre ilçelerden gelen 17 araç ile 51 itfaiye personeli müdahale etti. 500 metrekarelik alanda etkili olan yangın söndürülürken, ahşap malzemelerinin yandığı belirtildi. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Herhangi bir can kaybı yok. Bizi mutlu eden konu da budur” dedi.



Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Tekden Film’den yapılan açıklamada ise “Yangın, personelimizin ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma hadisesi yaşanmamıştır. Yangın, Beykoz Kundura’da bulunan ağaç ve yapılara herhangi bir zarar vermezken, Diriliş Ertuğrul setinin dekorları yangında tamamen zarar görmüştür” denildi. Yangının kaynak yapımı sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı öne sürüldü.