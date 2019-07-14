‘Diriliş destanı tarihe geçti’
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve bakan yardımcıları ile ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ kapsamında Genelkurmay Karargâhı’nda düzenlenen törene katıldı.
15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve ailelerinin de katıldığı törende konuşan Bakan Akar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurum ve kuruluşlarına sızan FETÖ’nün hain mensuplarının 15 Temmuz’da millete, devlete, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK), demokrasiye karşı ülke tarihinde görülmemiş bir ihanete kalkıştığını ifade etti.
CESARET VE FEDAKÂRLIK
Bakan Akar şöyle konuştu: “Şanlı tarihi boyunca karşılaştığı zorlukları bir ve beraber olarak aşan asil millet, 15 Temmuz gecesi de hainler karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek siyasi liderliğinde, yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut oldu. Demokratik değerler uğruna iman dolu göğüslerini siper eden milletin TSK, jandarma ve emniyet güçleri vatansever evlatlarıyla bu alçakların hain darbe girişimini akamete uğrattı. Tıpkı Çanakkale’de ve milli mücadelede olduğu gibi egemenliği, bağımsızlığı, milli ve manevi değerleri uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan asil milletimizin 15 Temmuzda gösterdiği cesaret, fedakârlık ve kahramanlık yeni bir diriliş destanı olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Asil milletimiz 15 Temmuz’da egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu, milli iradeye kimsenin ipotek koyamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.”
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