Direnişin hafıza mekânları

Kenetlenme vurgusu

Mimar Hilmi Şenalp tarafından tasarlandı. Anıtın içindeki hatları Hattat Hüseyin Kutlu yazdı. Beşgen formda tasarlanan anıt, ‘kenetlenme’ye vurgu yapıyor. Şehitlerin adı, levhalar üzerinde sıralı olarak yer alıyor. İsimlerin bulunduğu kemerlerde iki daire içerisinde, birinde Bakara 154. Ayeti olan; “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız“, diğerinde ise “Hazihi Cennâtü Adnin, fedhulûha halidîyn.” –”Şu Adin cennetleridir. Ebediyen giriniz oraya” ibaresi yazılı. Anıtın bulunduğu mevkiye, Nakkaştepe tarafından yol açılarak, yaklaşık 11 dönümlük arazi tamamen Şehitlik Parkı olarak düzenlendi. Peyzajında 250 şehidi temsilen 250 selvi, 250 gül dikildi.

81 ili temsil ediyor





15 Temmuz Şehitler Abidesi/ Ankara

‘15 Temmuz Şehitler Abidesi Anıtı’, darbenin yıldönümünde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişi karşısında açıldı. Çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen 31 metre yüksekliğindeki anıt, toplam 2 bin 500 metrekare alana inşa edildi. Yapımında, 3 bin 400 metrekare Safranbolu Eflani fosilli rustik yeşil mermeri kullanıldı. Anıt alanında, 250 şehidin isimleri ve taş baskı resimleri yer alıyor. 81 ilde meydanlara çıkarak kalkışma girişimini engellemek için bir araya gelen vatandaşların, ay yıldızı taşıyan 7 insan figürü ile 7 bölgeyi temsil edecek şekilde tasvir edildiği anıtta, tüm illeri temsilen 81 insan silüeti de yer alıyor.

Tüm şehitler için

‘15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Anıtı’, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne hakim Ortaköy sırtlarında inşa edildi. Anıtta, ay yıldızı gökyüzüne taşıyan 249 el,15 Temmuz başta olmak üzere tüm şehitleri simgeliyor. Heykelin yüksekliği Cumhuriyet’in kuruluş tarihine atıfta bulunarak 1923 santimetre, Türkiye haritasının yüksekliği ise İstanbul’un fethini simgeleyecek biçimde 1453 santimetre olarak yapıldı. Anıt altındaki mermer kaidenin iki yüzünde, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri, terörle mücadele sırasında şehit düşenler, demokrasi uğruna canlarını vermiş aydınlar ile 15 Temmuz şehitlerinin ismi yazıyor. Anıtta bulunan eller kaidenin yanlarından toprakla bütünleşerek insanoğlunun topraktan gökyüzüne uzanan uhrevi yolculuğunu hatırlatırken, topraktan çıkan eller ise şehitleri simgeliyor. Türkiye haritası, birlik ve beraberliği, Fatih Sultan Mehmet ve Cumhuriyet’in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk rölyefleri ise geçmişten geleceğe uzanan değerlerin bir bütün olduğuna atıfta bulunuyor.

15 Temmuz Şehitler Parkı/Kayseri

Diğer illerimiz...

* Yozgat’ın Akdağmadeni Belediyesi, 42 metre yüksekliğinde bayrak anıtı yaptırdı.

* Bursa’da 107 tonluk tek parça mermerden yapılan ve 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu ‘Şehitler Anıtı’ yapıldı.

* Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi tarafından, darbe girişimi sırasında bir tankı durdurarak geçişine izin vermeyen vatandaşların temsil edildiği ‘15 Temmuz Şehitler Anıtı’ inşa edildi.

* Bilecik’te avucunda mermiler olan Rabia işaretli şehitler anıtı yapıldı.

* Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘15 Temmuz Anıtı’ yapıldı.

* Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesine ‘15 Temmuz Şehitler Anıtı’ dikildi.

* Sakarya’nın Erenler ilçesinde darbe girişiminde şehit olan 250 vatandaş için anıt yapıldı.

* Antalya Kepez Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Anıtı açıldı.

* Erzurum’da da demokrasi şehitlerinin hatırası bir anıtla abideleştirildi.

* Şanlıurfa’nın Harran ilçesine 15 Temmuz gecesini anlatan bir anıt dikildi. Anıtta, bir tankın üstüne çıkan vatandaşları temsil eden figürler ve tanka ‘dur’ işareti yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan figürü yer alıyor.

* Mersin-Toroslar Belediyesi, kahraman şehit Ömer Halisdemir’i kentte yaşatmak için heykelini yaptı. Belediye Başkanı Hamit Tuna’nın talimatıyla yapılan heykel, 13 günde tamamlandı. 4.60 metre yüksekliğindeki heykel Şehitler Parkı’na dikildi.

* Rize Belediyesi tarafından ismi 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilen alana de anıt yapıldı.

* Samsun’un Tekkeköy Belediyesi tarafından ilçeye yapılan 15 Temmuz Şehitlik Anıtı açıldı.

* Sivas’ta Sivas Lisesi önüne Şehitler Anıt Havuzu yapıldı.

* Hatay Kırıkhan Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı’na 15 Temmuz Şehitleri Ömer Halisdemir ve Kırıkhanlı Şehit Gülşah Güler’in heykelinin bulunduğu 15 Temmuz Şehitleri Anıtı açıldı.