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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
11.10.2018 - 21:33, Son Güncelleme:

‘Direniriz şaşırtırız’

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‘Direniriz şaşırtırız’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devredilmesi amacıyla MHP ile yasa teklifi hazırlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Anayasa, yasa ve ahlaka aykırı iştir” diye tepki gösterdi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özel şunları söyledi:

VASİYETE UYUYORUZ

“Cumhuriyet’in tüm değerleriyle, kurucularıyla kavga eden, İkinci Cumhurbaşkanı’na her fırsatta dil uzatan, onun üzerinden Atatürk ile hesaplaşan birisi, bir yandan da İş Bankası hisselerine kafayı takmış durumda. En son Kenan Evren tenezzül etmişti. Vasiyette İsmet İnönü’nün çocuklarının yüksek tahsilleri için ihtiyaç duyulan yardımın yapılacağı da yer alıyor. Sen Atatürk’ün vasiyetine bu kadar hassassan, bu vasiyette adı geçen, çocuklarını kendi evlatları gibi gözettiği İsmet Paşa’ya niye düşmansın? Uyacaksan, Atatürk’ün manevi evlatlarıyla ilgili ağzına alınmayacak lafları söyleyen ‘Akitleri’ sustur.
Atatürk’ün vasiyetinin bir kısmını biz, bir kısmını Erdoğan uyguluyor. Biz yönetim kurulu üyesi veriyor, hisseleri düzgünce temsil ediyoruz, parayı da TTK ve TDK’ya gönderiyoruz. Biz vasiyete uyuyoruz. Peki sen uyuyor musun? Sayıştay raporu, ‘TDK 2017’de İş Bankası’ndan 146 milyon lira aldı. Hesaplarında 1.5 milyar TL var. Bu paranın son yıl sadece 18.5 milyonunu harcamış’ diyor. 1.5 milyar lira var, Atatürk bırakmış. Bu paraları Türk dilini geliştirmek, Türk tarihini incelemek, dilini yaygınlaştırmak için kullanmıyor, paraları Varlık Fonu’ndaki bankalara likidite olarak koyuyor.

BU PARAYI VERMEYECEK

Bu parayı, o kuruma da vermeyecek. Bütün hesabı bu. Atamadığı 4 koltuk var, ‘O koltuğa da ben atama yapacağım’ diyor. MHP ile birlikte düzenleme yapılabileceğini söylemiş. Vasiyet özel hukuktur. Özel hukuku genel hukuk kuralları aşamaz. Buna karşı kanun çıkaramazsın. Anayasa, yasa ve ahlaka aykırı iştir. Buna tenezzül ederlerse bildikleri ve akıllarına gelmedik bütün yöntemlerle itiraz ederiz, direniriz, şaşırtırız, pişman ederiz ama günü geldiğinde de tarihin çöplüğünde bu tenezzülünle yerini alırsın.” 

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