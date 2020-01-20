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Haber Giriş: 20.01.2020 - 20:25,Son Güncelleme:/

Direksiyon başında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

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Direksiyon başında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

Tokat’ta direksiyon başında kalp krizi geçiren servis şoförünün kullandığı minibüs tellere asılı kaldı.

Edinilen bilgiye göre. Bedestenlioğlu Mahallesi Şahintepe bölgesinde seyir halinde olan Ahmet Kerçek (53) idaresindeki 60 S 0028 plakalı servis, sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırma çıkarak istinat duvarını aşan minibüs tel örgülere takılarak asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste yolcunun bulunmadığı kazada kalp krizi geçiren sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kerçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Servis aracı olay mahalline çağrılan kurtarıcıyla yerinden kaldırıldı.

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