Dipsiz Göl’e ekolojik restorasyon

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, bir önergeyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Gümüşhane Taşköprü Yaylası’nda yok edilen Dipsiz Göl’ü sordu. Bakan Kurum, önergeye verdiği yanıtta gölün eski haline getirilmesi için yapılan çalışmaları şöyle aktardı: “Bakanlığımızca Kasım 2019 itibariyle Dipsiz Göl’ün rehabilitasyonuna ilişkin gerekli ‘Ekolojik Restorasyon’ projesi başlatıldı. Alana koruma statüsü kazandırılması ve potansiyel ‘Doğal SİT’ statüsüne alınması için çalışmalar devam etmektedir. Göl tabanında daha önce yapılan düz dolgu işlemi çanak şeklinde doğal yapısına uygun olan oval şekle getirilerek göle derinlik kazandırılmıştır. Göl tabanı doğal yapısına uygun şekillendirilerek gölü besleyen doğal kar suları, yakındaki küçük derelerden verilmeye başlanmıştır. Alanın florasına yönelik tahrip olmuş bölgeler yine aynı bölgedeki doğal bitkilerle tekrar desteklenmiştir.

Bakanlığımızca Türkiye genelindeki doğal SİT alanlarının bilimsel çalışmalar ışığında yeniden değerlendirilmesi amacıyla ‘Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri’ yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye genelinde 27 adet bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca illerdeki doğal sit alanlarının yeni statüleri ve yeni sınırları değerlendirilmektedir.

28 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle de ÇED Yönetmeliği’ne ‘Define Arama Projeleri’ de eklenmiş olup, define araması yapacak faaliyet sahiplerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ‘Proje Tanıtım Dosyası’ sunma zorunluluğu getirilmiştir.

Gümüşhane’deki 12 bin yıllık Dipsiz Göl, yasal izinli define arama çalışmaları kapsamında kurutulup tahrip edilmişti.