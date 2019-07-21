Diplomatı şehit eden teröristler yakalandı
KUZEY Irak Erbil’de Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’yi şehit eden Mazlum Dağ ve bu saldırıyla bağlantılı üç teröristin yakalandığı bildirildi.
Erbil Emniyet Müdürlüğü’nden dün yapılan yazılı açıklamada saldırıya ilişkin 3 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan terörist Mazlum Dağ’ın güvenlik güçlerince yakalandığı vurgulandı. Mazlum Dağ’a yardım eden ‘Dıjwar Mamend’ kod adlı Muhammet Bisiksız da dün yakalandı. Bisiksız’ın uyruğu hakkında bilgi verilmedi. Erbil Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında geçen, “Süreçte güvenlik güçlerimize yardımcı olan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” ifadesi saldırganların halktan gelen ihbarlar sonucu yakalandığı görüşüne neden oldu. Saldırganların sorgulamasına Türkiye’den giden ekibin de katılması bekleniyor. Dağ ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen üç teröristin Türkiye’ye getirilme ihtimalinin de bulunduğu ileri sürüldü.
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