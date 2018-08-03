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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
03.08.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

Diplomasi kapısı açık kalacak

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Diplomasi kapısı açık kalacak

ABD’nin iki bakana ‘yaptırım’ kararının ardından dün Singapur’da görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mevkidaşı Mike Pompeo, ‘diplomasi kapısının açık tutulması’nda uzlaştı. İki taraftan da“Yapıcı bir görüşme oldu”açıklaması geldi.

AMERİKALI pastör Andrew Craig Brunson’ın ev hapsinde tutulması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mal varlığına yönelik yaptırım kararı almasının ardından dün Türkiye ve ABD Dışişleri bakanları arasında kritik bir görüşme yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo, son bir hafta içinde 3 kez telefonla görüştükten sonra dün Singapur’da ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren bu görüşme, olumlu bir atmosferde, gerginliği tırmandırma yerine, tansiyonu düşürmeyi hedefleyen doğrultuda yapıldı. Edinilen bilgiye göre, görüşmede her iki taraf da pozisyonunu korumasına rağmen diplomasi kapısının açık tutulmasına ve ilişkilerin kopma noktasına gelmemesine azami özen gösterdi. Bir yetkili, “Tarafların pozisyonlarını koruduğu, görüşme sonrası yapılan çok kısa açıklamalara da yansıdı. Bu gayet normal. Ancak önemli olan sorunların nasıl çözüleceği, nasıl adım atılacağına dair iyi niyetli iradenin görüşme atmosferine hâkim olmasıydı” dedi.

YAKIN DİYALOĞA DEVAM

Görüşmede her iki bakan, daha önce kurulmuş ve çalışmalarını sürdüren FETÖ ile mücadele, Suriye ve Irak’la ilgili üç ayrı komitenin aynen devam etmesinde mutabık kaldı. ABD’nin son yaptırım kararının da FETÖ ile mücadele komitesi çalışmalarının bir parçası olabileceği belirtiliyor. Bakanlar arasında da yakın diyalog devam edecek. Gerek görüldüğünde telefonla veya yüz yüze görüşmeler şimdiye kadar olduğu gibi sürdürülecek. İki bakanın Singapur görüşmesiyle ilgili yönetimlerine bilgi aktardıktan sonra yeniden telefonda görüşme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Çavuşoğlu’nun görüşme sonrası yaptığı kısa açıklamada vurguladığı, “Bir görüşmede bu krizlerin hepsinin çözülmesi beklenemez” ifadesi, bundan sonra da görüşmelerin devam edeceğinin işareti oldu.
Singapur buluşmasında Menbiç konusunun da gündeme geldiği öğrenildi. Çavuşoğlu, bu konuda Türkiye’nin daha önce ifade edilmiş hassasiyetlerini dile getirerek, iki ülke arasında varılmış mutabakat çerçevesinde YPG’nin Menbiç merkezinden geri çekilmesi ve iki ülkenin ortak devriyeye başlaması gerektiğini hatırlattı.

ABD DIŞİŞLERİ: ÇABAYA DEVAM

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Çavuşoğlu’nun Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin “Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler” ifadelerini kullandı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “İki ülke arasındaki sorunların ortadan kaldırılması için çaba göstermeye devam edileceği konusunda fikir birliğine vardılar” denildi.

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