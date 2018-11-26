Diplomasi gündemi: Katar İSEDAK G-20
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, yerel seçim mesaisiyle birlikte yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.
İstanbul’da bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı’na başkanlık edecek. İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin ele alınacağı toplantı vesilesiyle Türkiye ile Katar arasında çeşitli anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan çarşamba günü ise İstanbul’da, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Zirvesi’ne başkanlık edecek. Toplantıda İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının ve Kaşıkçı cinayetinin de ele alınması bekleniyor. Erdoğan’ın en kritik programı ise İSEDAK Zirvesi’nin ardından başlayacak Güney Amerika turu olacak. G-20 Zirvesi için Arjantin’e gidecek olan Erdoğan’ın burada Trump ve Putin’in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir araya gelmesi planlanıyor. Erdoğan, G-20 zirvesinin ardından da Paraguay ve Venezuela’ya gidecek. Erdoğan, 3 Aralık’ta tamamlanacak Latin Amerika turu kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro ile buluşarak gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ele alacak.
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