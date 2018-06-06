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    'Dip dalga üzerinde sörf yapacağım'

    ANKARA
    06.06.2018 - 23:53 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Sahadaki veriler ikinci tura kalacağımı gösteriyor. Bir dip dalga geliyor. Dip dalganın üzerinde o sörfü benim yapacağım” dedi.

    Akşener, dün akşam FOX TV’de özetle şunları söyledi: “Terörle mücadele ve dış politika seçimlerin öznesi. Afrin’i düşünün, şimdi Kandil söz konusu. Kınalı kuzuların hayatıyla ödenen bir mücadele bu. O yüzden ciddiye almak lazım. (Kadınlar) Tülbent çok önemli bir sembol oldu. Kadınlara son 10 yılda artan şiddet, tecavüz gibi konularda iyi hal indirimi kaldırmayı vaat ediyorum.

    PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ
    (Mitinglerde) Mesela en çok alkış ‘Kuleli lisesini açacağım’, ‘Parlamenter sisteme geri döneceğim’ dediğimde geliyor. Kemal Bey’i aradım. Geri bildirimleri paylaştım. Sonra dedim ki parlamenter sisteme nasıl döneceksek, bunu millete anlatmamız lazım. Biz İYİ Parti, CHP, DP, SP olarak tek adam sistemine çok sert tepki koyduk. Bizim parlamenter sisteme en kısa sürede dönmemiz gerekiyor. Kontrol mekanizmasının kurulması gerekiyor. Dip dalga geliyor. Dip dalganın üzerinde benim sörf yapacağımı Erdoğan iyi biliyor.

    KÜRTLERİN OYU KİMSENİN CEBİNDE DEĞİL
    Sayın (Pervin) Buldan’ın kişisel olarak oy vermeyeceğini (ikinci turda) açıklamasına saygı duyarım. Ama bir taraftan demokrasi eksikliğinden hayıflanırken, diğer taraftan bir grup seçmenin bir kişinin cebinde olduğunu ifade etmesi kabul edilemez. (Hulusi Akar’ın Abdullah Gül’ü ziyareti) O vahim ötesi. Sayın Gül ile Akar’ın arkadaş olduğunu biliyoruz, ama böyle bir şey olamaz. (Görevden alır mısınız?) Nasıl izah edeyim bunu, sanırım YAŞ’ta gereği yapılır. Bizim korumamız gereken Hulusi Akar değil. Ordunun artık hırpalanmamasına dikkat etmek lazım.” 

    Etiketler: Meral Akşener , erken seçim , gazetehaberleri
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