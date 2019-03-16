Dink davasında yeniden tutuklama
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, gazeteci Ercan Gün ile dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube görevlisi Muharrem Demirkale’nin tahliyesine savcılıkça yapılan itiraz bir üst mahkemece kabul edildi.
Başka suçtan tutuklu oldukları için cezaevinden çıkamayan Gün ve Demirkale’nin Dink davası kapsamında yeniden tutuklanmasına yönelik olarak yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi önceki gün açıkladığı ara kararı ile Gün ve Demirkale’nin tahliyesine karar vermişti.
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