Dink cinayeti sanığı Ali Öz'e ev hapsi

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ikisi tutuklu 10 sanık katıldı. Üç gündür devam eden ve tanıkların dinlendiği duruşmada söz alan savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.



Mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz’ü ev hapsi uygulanarak, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlisi Yüzbaşı Metin Yıldız’ı ise haftada üç gün en yakın karakola giderek imza atması şartıyla tahliye etti.