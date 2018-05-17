Dink cinayeti davasında tahliye

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Sincan 1 No’lu L Tipi Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanan İstihbarat Dairesi eski Başkanı Ramazan Akyürek, "Koruma tahsis etmeyen emniyet müdürü değilim. Cinayet öncesi geçen 8 aylık sürede konuyu takip etmesi, gerekirse operasyon yapması gereken Trabzon emniyet müdürü ben değilim. Bilerek veya bilmeden görevini ihmal eden kişi ben değilim. Görevini ihmal edenler bugün ortaya çıkmış durumda ama tutuksuz yargılanıyorlar. Bense 40 aydır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

MÜLKİYE ESKİ BAŞMÜFETTİŞİ TAHLİYE OLDU



Mahkeme heyeti, Mülkiye eski Başmüfettişi Şükrü Yıldız’ın suç vasfının değişme ihtimalini ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Yıldız hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Ramazan Akyürek’in de arasında bulunduğu diğer 10 sanığın tahliye talebini ise reddetti. Tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.