Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Dink cinayeti davasında tahliye

    Dink cinayeti davasında tahliye

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    17.05.2018 - 17:44 | Son Güncelleme:

    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, Dink cinayetine ilişkin rapor düzenleyen ve sorumluluğu kasıtlı olarak İstanbul emniyetine yıktığı iddia edilen Mülkiye eski Başmüfetişi Şükrü Yıldız tahliye edildi.

    İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Sincan 1 No’lu L Tipi Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanan İstihbarat Dairesi eski Başkanı Ramazan Akyürek, "Koruma tahsis etmeyen emniyet müdürü değilim. Cinayet öncesi geçen 8 aylık sürede konuyu takip etmesi, gerekirse operasyon yapması gereken Trabzon emniyet müdürü ben değilim. Bilerek veya bilmeden görevini ihmal eden kişi ben değilim. Görevini ihmal edenler bugün ortaya çıkmış durumda ama tutuksuz yargılanıyorlar. Bense 40 aydır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

    MÜLKİYE ESKİ BAŞMÜFETTİŞİ TAHLİYE OLDU

    Mahkeme heyeti, Mülkiye eski Başmüfettişi Şükrü Yıldız’ın suç vasfının değişme ihtimalini ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Yıldız hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Ramazan Akyürek’in de arasında bulunduğu diğer 10 sanığın tahliye talebini ise reddetti. Tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

    Etiketler: dink cinayeti , AGOS , Hrant Dink , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri