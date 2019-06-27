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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.06.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Dink cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı

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Dink cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlüleri Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada, mütalaa açıklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Yasin Hayal ve Ogün Samast ile tutuksuz sanıklar Osman Hayal, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz ve Erhan Tuncel'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katılımı sağlandı. Dink ailesinin avukatları ile bazı sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Yasin Hayal hakkında "silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek" suçundan 2,5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanık Erhan Tuncel'in Trabzon'daki Mc Donald's bombalamasında 6 mağdura karşı " tasarlayarak ve bomba kullanarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 78 yıldan 120 yıla kadar, "mala zarar vermek suçundan" 1,5 yıldan 3,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanığa Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin "yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan da 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Sanıklardan Ogün Samast'a "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenen mütalaada, sanıklardan Zeynel Abidin Yavuz ve Tuncay Uzundal'ın "Hrant Dink'in öldürülmesine yardımda bulunmak" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar, sanıklar Ahmet İskender ve Ersin Yolcu'nun "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, sanık Salih Hacısalihoğlu'nun "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan, sanık Osman Hayal'in ise "Hrant Dink'in öldürülmesine yardımda bulunmak" ve "silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarında atılı suçları işledikleri yönünde her türlü şüpheden uzak cezalandırılmalarına yeterli kesin, somut inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçesiyle beraati talep edildi.

Yargıtay incelemesinden geçmiş bu 9 sanık yönünden FETÖ/PDY iddiası bulunmadığı, kamu görevlilerinin ihmali ve bu görevlilerin FETÖ/PDY bağlantısı iddialarının bu mahkemenin diğer Dink cinayeti davasında görüldüğü belirtilen mütalaada, "Bu dosya bakımından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca da FETÖ yönünden herhangi bir değerlendirmeye gidilmemiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine hükmetti. Taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren heyet, duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ocak 2012'de haklarında verilen hükümler, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 13 Mayıs 2013 tarihli kararıyla kısmen bozulan ve kısmen onanan ana dava sanığı 9 kişinin dosyasının, iddianame ile evrakın tekamül etmesi, ilk açılan davanın geldiği aşama, geçirilen süre, bir kısım suçlamalarla ilgili zaman aşımı riski bulunması ve usul ekonomisi gibi nedenlerle ayrılması ve yeni bir esasa kaydedilmesine hükmetmişti.

Bu karara göre, "silahlı terör örgütü yöneticiliği, patlayıcı madde atma, mala zarar verme, yaralama ve tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçlarından yargılanan Erhan Tuncel, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan Yasin Hayal, "silahlı terör örgütüne üye olma ve tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından yargılanan Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Osman Hayal, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan Ogün Samast, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender ile "ruhsatsız mermi bulundurmak" suçundan yargılanan Salih Hacısalihoğlu'nun dosyalarının ayrılarak, davalarının başka bir esas numarası üzerinden görülmesine karar verilmişti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılandığı Dink cinayeti davası, 9 sanığın dosyasının ayrılmasına yönelik verilen karar sonrası, 76 sanık yönünden devam edecek.

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