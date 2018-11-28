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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Dini kitap vurgunu! Paraları yatlarda eğlenerek harcadılar…

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul'da çağrı merkezi kurup dini kitap satma vaadiyle 30 bin kişiyi arayarak 2 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi. Aradıkları kişilere dini kitap yerine boş kağıt gönderdikleri belirlenen çetenin lüks yatlarda eğlenerek vurgun paralarını harcadıkları görüntüler ortaya çıktı. Çete elebaşı Adnan S. adına şarkı da doğum gününün kutlandığı yatta adına şarkı da yazıldığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü arayan çok sayıda kişi, kendilerini özellikle kutsal günlerde arayarak, "Hayır kurumundan arıyoruz, Kuran'ı Kerim yardımı olacak" deyip sattıkları Kuran ve dini kitapların yerine kargoyla boş kağıt parçaları gönderildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Şikayetler üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada 0850 ile başlayan numaralardan vatandaşların arandığı belirlendi. Çağrı merkezi kuran grubun vatandaşları kamu kurumundan aradıklarını söyledikleri, Kuran'ı Kerim almaları halinde talebelere de yardım edileceği vaadinde de bulundukları saptandı.

Çağrı merkezlerinin Bağcılar ve Bahçelievler'de kurulduğu, çağrı merkezi çalışanlarının internet ortamından elde edilen 30 bin kişinin telefon numaralarını arayarak dini kitapları satma vaadiyle para aldıkları anlaşıldı. Çete elebaşılığını Adnan S'nin yaptığı belirlenirken, Adnan S'nin sevgilisi Sabriye Ö'nün de çağrı merkezi çalışanlarını koordine ettiği tespit edildi. Çağrı merkezi çalışanları,  önlerindeki bir nottan o dini günde yapılacak ibadetlerin neler olduğunu ve sevaplarını da anlatırken, karşıdaki kişiyi ikna etmek için kendisini “Hoca” olarak tanıtan çağrı merkezi çalışanları da oluyordu. Grup üyeleri, “Kitap bedelinin yüzde 10’unu Arakan ve Filistin’deki müslümanlara gönderiyoruz” diyerek, karşıdaki kişiyi iyice avuçlarının içine alıyordu.

Çete kitap satın alan kişilerin adreslerine kargo gönderiyordu. Ancak çoğu kargonun içine siparişleri yetiştiremedikleri için boş kağıt parçaları koydukları anlaşıldı. Çetenin 8 ayda yaklaşık 30 bin kişiyi arayarak 2 milyon TL'lik vurgun yaptığı tespit edildi.

İstanbul Siber polisi, yapılan tespitlerin ardından eş zamanlı operasyon başlattı. Adnan S. ve sevgilisi Sabriye Ö'nün de aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 49 cep telefonu, 66 laptop, 12 hardisk, aranan kişilerin bilgilerinin bulunduğu ajandalar ve çok sayıda data verileri ele geçti. Ekipler çağrı merkezinde yapılan aramalarda, çetenin aradıkları kişileri ikna etmek için kullandıkları notları da buldu. Notların çağrı merkezinde çalışanların masalarına yapıştırılmış olduğu belirtildi. Çete elebaşının çalışanlara performans listesi de yaptığı belirlendi.

Çete elebaşının vurgun parasıyla bir yatta verdiği doğum günü partisi görüntüleri de ortaya çıktı. Yatta dans ederek kutlama yapanların çoğunun çağrı merkezi çalışanı olduğu belirlenirken, çete yöneticilerinin elde ettikleri paralarla gece kulüplerinde eğlencelere katıldıkları da iddia edildi. Çete üyesi bir kadının  çağrı merkezinde, başına taktığı takke, eline aldığı tesbih ve tefle zikir takliti yaptığı bir görüntü de ortaya çıktı. 

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şebeke elebaşı Adnan S. ile sevgilisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da çeteden şikayetçi olduğu belirtildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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