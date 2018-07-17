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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ceylan SEVER/ İSTANBUL
17.07.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

Büyük vurgun! Her üyeden 15 bin lira alıp...

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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Ceylan Sever
Ceylan Sever
Büyük vurgun! Her üyeden 15 bin lira alıp...

Yalova’daki Esenköy Yalova Doğa Termal Tatil Köyü projesinden devre mülk aldıklarını ancak 3 yıldır inşaatına başlanılmadığı için mağdur olduklarını belirten yaklaşık 50 kişi, 4 grup şirketi ve 12 şahıs hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işledikleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Adliye önünde basın açıklaması yapan grup ‘Yalova’da 2. Çiftlik Bank vizyonda’ yazılı dövizler açarak basın açıklaması yaptı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaklaşık 50 kişinin verdiği suç duyurusu dilekçesindeki detaylara göre olay şöyle gerçekleşti: “Sayısı 2 bin 500 kişiyi bulan mağdurlar, satış vaadi sözleşmesi ile Esenköy Yalova Doğa Termal Tatil köyü projesinden 15 Mayıs 2015’ten itibaren devre mülk satın aldı. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen yapılması vaad edilen tatil köyünün inşaatına başlanılmadı. Fakat projelerin maketleri üzerinden satış yapılmaya devam edildi. Dilekçede bir dolandırıcılık şebekesinin ağına düştüklerini ileri süren mağdurlar, söz konusu satışların farklı şirket ve şahıs isimleri üzerinden yapıldığını bir firma ismi eskidiğinde diğerine geçtiklerini belirtti. Yalova Esenköy ve Armutlu üzerinde imar alınamaz araziler geçici olarak satın alındı ve mağdurlara satıldı. Teslim tarihi yaklaşınca ise proje akıbeti ifşa olduğunda başka bir isme geçildiği kaydedildi. Dini duyguları suiistimal edilerek mağdur edildiklerini belirttikleri suç duyurusu dilekçesinde icra ve tüketici davalarının sonuçsuz kaldığını, davalar bitene kadar ilgili şirketlerin el değiştirdiğini ya da kapandığını ifade ettiler.

Doğa Termal Şirketinin bin üyesinden 15’er bin lira alarak toplamda 15 milyon lira para topladıkları belirtilen dilekçede bu paraların anlık olarak başka hesaplara aktarılarak şirket hesaplarının içi boşaltıldığı kaydedildi. Son bir ay içerisinde dolandırıldıklarını anladıklarını belirten mağdurlar ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (17.07.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Ceylan Sever
Ceylan Sever
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