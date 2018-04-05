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    Dinazor heykelleri ve fıskiye neden kaldırıldı? Başkan Tuna açıkladı...

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 21:53 | Son Güncelleme:

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Orman Çiftliği'ndeki dinazor heykelleri ile Başkanlık Makamı'nın önünde yer alan fıskiyenin kaldırılmasıyla ilgili konuştu.

    Habertürk TV'de soruları cevaplayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, önemli açıklamalarda bulundu.

    Tuna, Atatürk Orman Çiftliği önündeki dinazor heykelleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nın önünde yer alan ve sosyal medyada defalarca kez gündem olan fıskiye ile ilgili de dikkat çeken sözler söyledi.

    Dinazor heykelleri ve fıskiye neden kaldırıldı Başkan Tuna açıkladı...

    Tuna'nın açıklaması şöyle:

    "Dinazorları ben kaldırmadım, yerine koydum. O dinazorun yeri orası değildi. O geçiş döneminde, Ankapark henüz bitmediği için, gelen geçen geçen vatandaşların gezme imkanı olmadığından, 'Bakın burada böyle şeyler var' diye göstermek içindi. Onun sırası geldi, oradan aldık ve yerine koyduk. 

    Dinazor heykelleri ve fıskiye neden kaldırıldı Başkan Tuna açıkladı...

    ('Fıskiye neden kaldırıldı?' sorusu üzerine) Bunları böyle tabulaştırmak pek doğru değil. Onun da sebebi şu; göreve geldikten sonra sayın Bakanlarımız ziyarete geldiler. Bakanlarımız gelince, korumalar falan orada bir araç trafiği oldu. Ben bilmiyordum da böyle bir şey olduğunu (Twitter'da gündem olması). Bir fıskiye orada olmuş, burada olmuş... Ben işime bakarım. Dinazormuş, fıskiyeymiş... Ben bunlara takılırsam, ileriye dönük yapacağım işlerin planlamasını yapamam. 

    Ankarada dinozor heykeli gitti, yerine Dinocan geldiAnkara'da dinozor heykeli gitti, yerine Dinocan geldi

    GÖKÇEK'İN İZLERİ SİLİNİYOR MU?

    ('Kedili logoyu değiştiriyormuşsunuz?' sorusu üzerine) Bilmiyorum. Ben bu işlere takılmıyorum, takılmak da istemiyorum. Bizim yapacağımız çok işler var.

    (Gökçek döneminin bütün sembolik izlerini kaldırmaya mı çalışıyorsunuz) Böyle bir şeye güç yeter mi? Böyle bir imkan var mı? Yani yılların Melih Gökçek'ini ben insanların kalbinden insanların düşüncelerinden silmeye imkanım var mı? Sevenine de sevmeyenine de. Yani sevmeyenlere sevdiremem, sevenlere de sevme diyemem. Bu mümkün olabilir mi? Siyasi tarihimizde de bazı figürler vardır ki bunu kimse silemez yani."

    Meşhur fıskiye gittiMeşhur fıskiye gitti

     

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