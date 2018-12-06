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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Salim UZUN - ANTALYA
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Dinamitli vandallık

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Dinamitli vandallık

Frig Vadisi define avcılarının istilası nedeniyle ağır tahribata uğradı. Bölgedeki kaya mezarları, kilise ve kaleleri hedef alan vandallar MS 1000’li yıllarda kaya içine oyularak yapılan Ayazini Kilisesi’nin duvarlarını da dinamitle patlattı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yer alan Frig Vadisi, define avcılarının istilasına uğradı. Bölgedeki kaya mezarları, kilise ve kaleleri acımasızca tahrip eden vandallar, MS 1000’li yıllarda kaya içine oyularak yapılan Ayazini Kilisesi’nin duvarlarını da dinamitle patlattı.

Dinamitli vandallık
Yaşanan çökmeler nedeniyle manastır özelliği taşıyan kilisenin bazı girişleri kapanırken, iç duvarlara yazılan yazılar ve gamalı haçlar dikkatlerden kaçmadı. Bölgede yaşanan tahribatla ilgili Hürriyet’e konuşan Afyon Kocatepe Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ümit Emrah Kur, şu bilgileri verdi: “Yaptığımız incelemelerde define avcılarının özel bir aletle yumuşak yapıya sahip duvarlara delik açtığını daha sonrasında ise bu deliklere dinamit lokumlarını yerleştirdiğini tespit ettik. Hatta bazı alet ve parçaları bulduk. Patlamalar birçok yapıya zarar veriyor. Tabii bu süreçten biraz da biz sorumluyuz. Buradaki arkeolojik kazılar çok yeterli değil. Bazı alanlar ise maalesef başıboş kalmış.”
Dinamitli vandallık
DRONE DENETİMİ

Kaçak kazılarla mücadele etmek için kamu kurumları ile birlikte hareket edildiğini kaydeden Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez, “Kazıları engellemek ve tarihi değerleri korumak için jandarma ve diğer kurumlar yoğun bir çaba içinde. İş öyle noktaya geldi ki bölgede geceleri drone denetimi yapılıyor. Tespit edilen kaçak kazılara da anında müdahale ediliyor” dedi.

Dinamitli vandallık

Salim Uzun

Frig Vadisi’nin 2’nci Kapadokya olarak tanındığını vurgulayan İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk, “Burada çok önemli kiliseler, kral mezarları var. Tabii bu özellikler definecilerin de dikkatini çekiyor. Biz her türlü önlemi alıyoruz. Yine de bazı noktalarda tahribat olduğu doğru” dedi.

Dinamitli vandallık

Tarihi bölgedeki koruma çalışmalarının yetersiz kaldığını savunan Ayazini Köyü Muhtarı Sami Karakaya şöyle dedi: “Biz tespit ettiğimiz kaçak kazılarla ilgili anında ihbarda bulunuyoruz. Tüm çabamıza rağmen Ayazini Kilisesi başta olmak üzere bazı yapılarda tahribat var.”

Dinamitli vandallık

VADİDE NELER VAR?

Ayazini köyünün Frigler döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı biliniyor. Roma ve Bizans dönemlerine ait aile ve tek kişilik kaya mezar odaları, Bizans dönemine ait kiliseler ve kaya yerleşimleri arazinin bu tür bir yerleşime elverişli olması nedeniyle oyularak yapılmış eserler. Aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar odaları ile kayaya dış ve iç mimari olarak oyulmuş kilisesi gibi eserler bulunmakta. Ayrıca kaya kütlesinin oyularak yerleşime dönüştürüldüğü içinde sarnıç bulunan Avdalaz Kalesi var.

Balon turunda Kapadokya'ya alternatif rota: "Frig Vadisi"
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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