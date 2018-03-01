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    Dinamitle yıkımda fiyasko

    Enver Fatih Tıkır - Recai Güler Bursa (DHA)
    01.03.2018 - 16:09 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde SGK'nın kullanılmayan ve hakkında yıkım kararı çıkarılan binası için bugün yıkım çalışmaları başladı. 13 katlı kullanılmayan bina 300 kilo patlayıcıyla yıkılması planlanıyordu. İlk patlama bir hata sonucu gerçekleşti ve bina yıkılmadı. Teknik arızanın giderilmesinin ardından 13 katlı bina bu kez ikinci kez patlatıldı. Ancak yine yıkılmadı, çalışmalar ileri bir tarihe ertelendi.

    Osmangazi ilçesindeki kullanılmayan SGK binasıyla ilgili bugün yıkım çalışmaları başladı. Binanın 300 kilo patlayıcıyla yıkılması ön görülüyordu. Ancak hesapta olmayan bir olay gerçekleşti. 

    Teknik bir arızadan dolayı binanın alt katlarına yerleştirilen dinamitler beklenmeyen şekilde patladı. O anlar bir çok TV kanalında canlı yayında görüntülendi. Toz bulutlarının dağılmasının ardından binanın yıkılmadığı görüldü. 

    Teknik arıza bir kaç saat içerisinde giderildi ve 13 katlı bina ikinci kez patlatıldı. Ancak bu sefer yine yıkılmadı. 

    Bu gelişmelerin ardından yıkım çalışmaları ileri bir tarihe ertelendi. 

    Etiketler: Bursa , Osmangazi , Bina , Yıkım , son dakika
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