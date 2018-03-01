Dinamitle yıkımda fiyasko

Osmangazi ilçesindeki kullanılmayan SGK binasıyla ilgili bugün yıkım çalışmaları başladı. Binanın 300 kilo patlayıcıyla yıkılması ön görülüyordu. Ancak hesapta olmayan bir olay gerçekleşti.



Teknik bir arızadan dolayı binanın alt katlarına yerleştirilen dinamitler beklenmeyen şekilde patladı. O anlar bir çok TV kanalında canlı yayında görüntülendi. Toz bulutlarının dağılmasının ardından binanın yıkılmadığı görüldü.



Teknik arıza bir kaç saat içerisinde giderildi ve 13 katlı bina ikinci kez patlatıldı. Ancak bu sefer yine yıkılmadı.



Bu gelişmelerin ardından yıkım çalışmaları ileri bir tarihe ertelendi.