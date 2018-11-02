Dinamit şüphesi
Dudullu-Bostancı metro inşaat sahasının da olduğu caddede 17 metre derinliğinde göçük meydana geldi. Caddedeki Sinpaş Agua City-2 isimli siteye ait güvenlik kulübesi tonlarca toprağın altında kaldı. Mehmet Altun (23) ile birlikte hayatını kaybeden Güray Halat (24) yakınlarına, “Dinamit patlamaları duyuyoruz ve çok korkuyoruz” demiş.
İstanbul’da Ümraniye Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi’ndeki Dudullu-Bostancı metro inşaat sahasında, dün 01.25’te büyük bir gürültüyle göçük oldu ve yaklaşık 17 metre derinliğinde çukur oluştu. Çökmenin etkisiyle alanda bulunan sitenin girişindeki güvenlik kulübesi toprağın altında kaldı. Çevrede oturan vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, güvenlik kulübesinin içinde 2 kişinin bulunduğunun söylenmesi üzerine arama-kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanının çevresindeki bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.
12 SAAT SONRA ÇIKARILDI
Arama-kurtarma çalışmaları neticesinde dün sabah saatlerinde sitenin güvenlik görevlilerinden Mehmet Altun’un (23) cesedine ulaşıldı. Arama-kurtarma ekipleri, sık sık toprak kayması yaşanması nedeniyle Güray Halat’ın (24) cesedine ulaşmakta ise güçlük çekti. Çalışmalar sonucunda toprak altında bulunan güvenlik kulübesine ulaşan ekipler, yaklaşık 12 saat sonra da Güray Halat’ın cesedine ulaştı.
‘KORKTUKLARINI SÖYLEMİŞTİ’
Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden Güray Halat’ın eniştesi Mümin Özdemir, “Güray işini severek yapıyordu ve çevresinde de çok seviliyordu. Metro inşaatından bize bahsetmişti ve dinamit patlamalarını duyduğunu, hatta korktuklarını söylemişti. Kendisi 2 yıllık üniversite okumuş ve muhasebe bölümünü bitirmişti. Keşke tüm önlemler alınsaydı ve bekledikleri yer bu kadar yakın olmasaydı” dedi.
SULAMADAN OLABİLİR
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal öğle saatlerinde olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Uysal, “Yeni sulamadan veya alttaki değişikliklerden kaynaklanarak su girmesi veya erime sürecinin tamamlanmasıyla boşluklar oluşabiliyor. Güvenlik kulübesinin aniden çökmesi bu ihtimali güçlendiriyor. Baktığımızda öncesinde bir hareketlilik yok. Değişik sebepleri olabilir. İncelemeleri yapıldıktan sonra açıklanacaktır. Ola ki daha öncesinden yerleştirilen sensörlerde arıza veya herhangi bir ihmal varsa gerekli işlem yapılacaktır. Ailelerin acılarını paylaşıyoruz” dedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise çökmenin son genişletme etabında meydana geldiği bildirildi. İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı duyurulan açıklamada, “Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir” denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle