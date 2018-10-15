Din istismarı güvenlik meselesi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, “FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri, din istismarının bir güvenlik meselesi haline geldiğinin açık göstergesidir” dedi.
Prof. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen 35’inci İl Müftüleri İstişare Toplantısı’na katıldı. Erbaş, bugün İslam toplumlarında üzücü hadiselerin yaşanmasında dini kavramların tahrif ve istismar edilmesi ile yanlış din algısının etkili olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu: “İslam’ın rahmet ilkelerini ve Müslümanların samimi duygularını hain emellerine alet eden FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri, din istismarının bir güvenlik meselesi haline geldiğinin açık göstergesidir. Diğer yandan sünnetin dindeki yerini hafife alarak Kur’an sünnet bütünlüğünü göz ardı eden, gereksiz ve faydasız tartışmalarla milletimizin zihnini meşgul eden, hikmet ve maslahatı öteleyen yaklaşımların da önemli sorun olduğu ortada.”
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