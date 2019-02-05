Dilimize Rusça’dan geçen ‘kapuska’ kelimesi ne anlama gelir?
Bazı yemeklerin tarifleri kadar isimlerinin anlamı da merak ediliyor, örneğin; kapuska. Aslen Rus-Slavik kökenli bir yemek olan kapuskanın ismi Rusça’dan geliyor. Peki, Dilimize Rusça’dan geçen ‘kapuska’ kelimesinin anlamı nedir?
Lahana ve et ile yapılan kapuska, aslen Rus-Slavik kökenli bir yemektir, kapuska kelimesi Rusça'da lahana anlamına gelir. Rus ve Slav mutfaklarındaki hazırlanışı Türk mutfağındaki kapuskadan biraz farklıdır. Etli ve etsiz seçenekleri bulunur.
LAHANANIN FAYDALARI
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi. Lahananın kışın tüketilmesi gerektiğini belirten Karatay, şöyle konuştu:
"Dünyanın en önemli, en sağlıklı yiyeceği lahanadır. Doğal olarak ev turşusu yapıldığı zaman, camın içinde, turşu da en doğal probiyotiktir. Kışın bol bol lahana yiyin, bol bol lahana çorbası için, çocukları alıştırın bol bol lahana çorbası içsinler. O zaman hastalanmazsınız. Lahananın her türlü yemeğini yiyebilirsiniz. Ama lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzaymır olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler."
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