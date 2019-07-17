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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.07.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Dilencinin üzerinden servet çıktı

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Dilencinin üzerinden servet çıktı

Adana'de zabıtanın düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu bir dilencinin üzerinden 5500 dolar, 3800 Türk Lirası ve 31 bin Suriye Lirası çıktı.

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  • Dilencinin üzerinden servet çıktı
  • Dilencinin üzerinden servet çıktı
  • Dilencinin üzerinden servet çıktı
  • Dilencinin üzerinden servet çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında insanların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere karşı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında Atatürk Caddesi Abidin Dino Parkı içerisinde dilencilik yapan Suriye uyruklu A.E.Ş yakalanarak idari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı’na getirildi. Burada yapılan üst aramasında 52 yaşındaki Suriye uyruklu A.E.Ş’nin üzerinden 5500 Dolar, 3800TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı.

Üzerinden çıkan paralara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığınca el konulurken, A.E.Ş’ye Kabahatler Kanununa göre 153 TL cezai işlem uygulandı.
 
Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, insanların manevi değerlerini sömüren dilencilere karşı vatandaşı uyararak, dilencilere para verilmemesini ve görülmeleri durumunda 153’ün aranarak ihbar edilmesi çağrısında bulundu. 

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