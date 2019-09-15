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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- AA
15.09.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi

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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir dilencinin üzerinde 16 bin 112 lira ele geçirildi.

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  • Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi
  • Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi
  • Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi
  • Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Farklı noktalarda dilenirken yakalanan kişiler, Zabıta Amirliği'ne getirildi. Dilenirken yakalanan Ahmet Y.'nin üst aramasında 16 bin 112 lira çıktı. Ahmet Y.'nin üzerinde ayrıca 3 tornavida, 3 bıçak ve 3 para çantası bulundu.

Ahmet Y., üzerinden çıkan 16 bin 112 liranın engelli maaşı olduğunu öne sürerek, "Ben garibanım, dışarıda yatıyorum. Doktor bey bana rapor yazdı, o yüzden bana engelli parası veriyorlar. Engelli maaşımı çalmasınlar diye yanımda taşıyorum. Ben bu paraları dilenerek kazandıysam Allah bin defa çarpsın beni. Ben yalnız yaşıyorum, kimse bana yemek vermiyor. O yüzden yanımdaki bıçaklar ile meyve ve ekmek kesiyorum, diğer tornavidalar ile de bisikletimi tamir ediyorum" dedi.

Paraya el konurken, Ahmet Y., Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Zabıta ekipleri, dilencilere para verilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

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