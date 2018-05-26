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    Dilencilerin iftar sonrası hasılatı... O para ne oldu? İşte cevabı

    İHA
    26.05.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:

    Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla her geçen gün sayıları artan dilencilere yönelik iftar sonrası operasyon düzenledi. 58 yaşında ki S.Ç isimli kadının çantasından 285 TL bozuk para bulundu. Dilencinin üzerinden çıkan paralara el konulup, tutanak tutuluyor. Daha sonra mülki amir veya belediye encümeni tarafından el konulan paranın kamuya geçirilmesine karar veriliyor.

    Ekipler, cami önleri, kavşak, kaldırım ve esnafları gezerek dilenen 9 şüpheliye işlem yaptı. Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilenciler, kayıt altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından kabahatler kanunu uygulanan dilencilere kişi başı 124 lira para cezası uygulandı. Dilendikleri paralar ise sayımı yapıldıktan sonra el konuldu. 

    Dilencilik yaptığı iddiasıyla polisler tarafından bir iş yerinden alınarak zabıta müdürlüğüne getirilen 58 yaşında ki S.Ç isimli kadın ise çantasını vermek istemedi. Kadının çantasında yapılan inceleme sonrası 285 TL bozuk para bulundu.

    Dilencinin üzerinden çıkan paralara el konulup, tutanak tutuluyor. Daha sonra mülki amir veya belediye encümeni tarafından el konulan paranın kamuya geçirilmesine karar veriliyor.

    Öte yandan, Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.

    Dilencilerin iftar sonrası hasılatı... O para ne oldu İşte cevabı

    Etiketler: Dİlenci , operasyon , gündem
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