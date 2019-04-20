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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.04.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Dilenciden gazetecilerin sorusuna 'şok' yanıt

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Dilenciden gazetecilerin sorusuna 'şok' yanıt

Samsun’da düzenlenen dilenci operasyonunda üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu bir kadın dilenci, polis ve zabıtalara zor anlar yaşattı. Gazetecilerin “Neden dileniyorsun?” sorusuna “İhtiyacım var” cevabını veren kadın dilenci “İnsanların duygularıyla oynamaya utanmıyor musun?” sorusuna ise pişkince gülerek “Yok” cevabını verdi. 

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  • Dilenciler polis ve zabıtalara zor anlar yaşattı
  • Dilenciler polis ve zabıtalara zor anlar yaşattı
  • Dilenciler polis ve zabıtalara zor anlar yaşattı
  • Dilenciler polis ve zabıtalara zor anlar yaşattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ile Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinin birçok noktasında başta yabancı uyruklu şahıslar olmak üzere vatandaşların duygularını sömüren dilencilere karşı operasyon gerçekleştirdi. 

TRAFİĞE ALDIRIŞ ETMEDEN EKİPLERİ PEŞİNDEN KOŞTURDU

Operasyon sırasında ise hareketli görüntüler ortaya çıktı. Üzerinde kimliği olmayan Suriye uyruklu bir dilenci polis ve zabıta ekiplerine zorluk çıkardı. Ekiplerin "Kimliğin yok. Kimlik tespiti yapmak zorundayız" demesi üzerine kadın dilenci yol ortasında bağırmaya başladı. Ekiplere uzun süre direnen kadın dilenci daha sonra trafiğe aldırış etmeden zabıta ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Dilenci, ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alındı. 

GÜLEREK “YOK” CEVABINI VERDİ

Dilenirken yakalanan bir başka dilenci ise gazetecilere verdiği cevaplarla pes dedirtti. Gazetecilerin “Neden dileniyorsun?” sorusuna “İhtiyacım var” cevabını veren kadın dilenci “İnsanların duygularıyla oynamaya utanmıyor musun?” sorusuna ise pişkince gülerek “Yok” cevabını verdi. 

153 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Gerçekleştirilen operasyonda ekiplerce toplamda 15 dilenci yakalandı. Yakalanan dilenciler Büyükşehir Belediyesi Dilenci Toplama Merkezi’ne götürülürken dilencilere 153'şer lira idari para cezası uygulandı. 

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