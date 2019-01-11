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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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SAMSUN (İHA)
11.01.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Dilenci kadın küçük çocuğunu yol ortasında bırakıp kaçtı

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Dilenci kadın küçük çocuğunu yol ortasında bırakıp kaçtı

Samsun’da akılalmaz bir olay yaşandı. Yakalanacağını anlayan kadın dilenci 5 yaşındaki kız çocuğunu yol ortasına bırakıp kaçmaya çalıştı.

Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenen yabancı uyruklu dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kadın dilenci yakalanacağını anladığı sırada 5 yaşındaki çocuğunu yol ortasına bırakıp kaçmaya çalıştı. Bir başka dilenci ise ekiplere ‘oğlumu özel eğitime götürüyordum’ diyerek kendini savundu.

Samsun Büyükşehir Zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İlkadım ilçesinde bulunan birçok camide başta yabancı uyruklu dilenciler olmak üzere vatandaşların duygularını sömüren dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. 10 kişilik ekip, cami avlularında ve çevresinde çocuklarıyla birlikte dilenen dilencileri tespit etti.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU YOL ORTASINA BIRAKIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekiplerin dilencileri yakaladığı sırada da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Ekipleri uzun süre peşinden koşturan yabancı uyruklu bir kadın dilenci, yakalanacağını anladığı sırada 5 yaşındaki kız çocuğunu yol ortasına bırakıp kaçmaya çalıştı. Ekiplerce kısa sürede yakalanan kadın dilenci zabıta aracına bindirilirken yol ortasında ağlayan küçük kız çocuğunu ise zabıta ekipleri kucağına alarak "Korkma kızım" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Yine ekiplere zorluk çıkaran bir başka kadın dilenci ise kendini ilginç bir şekilde savundu. Ekiplerin kendisini aldığı sırada kadın dilencinin "Bugün dilenmeye çıkmadım ki, ben çocuğumu özel eğitime getiriyorum" demesi ise dikkat çekti.

Dilenci kadın küçük çocuğunu yol ortasında bırakıp kaçtı

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ekiplerce toplamda 13 yabancı uyruklu ve Türk dilenci gözaltına alınırken dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Tespit edilen dilencilere 153 lira idari para cezası kesildi ve üzerinde kimlikleri olmayan dilenciler de kimlik tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.

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