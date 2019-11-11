Dilekçe tamam sıra savcıda
İstanbul Fatih’teki evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri dün de toprağa verilemedi.
Ailenin yakın dostu Serpil Alkan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek cenazelerin kendisine teslim edilmesini talep etmişti. Savcılıktan cevap beklenirken intihar eden kardeşlerin Mersin’de yaşayan iki üvey kardeşi de cenazelerin Alkan tarafından alınmasına izin verdiklerini belirten imzalı dilekçeyi gönderdi.
MEZAR YERİ HAZIR
Dilekçeyi alan Alkan, dün nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek cenazeleri almak istediğini söyledi. Ancak nöbetçi savcı bu izni soruşturma savcısının verebileceğini söyledi. Pazar günü izinli olan soruşturma savcısına ulaşamayan Alkan, “Kaç gün oldu cenazeler bekliyor. Onlara da bana da günah değil mi? Kardeşleri bana imzalı izin de gönderdi. Mezar yerleri hazır. Sadece bir imza bekliyorum. Nöbetçi savcı izni vermediği için pazartesi günü soruşturma savcısına gideceğim” dedi.
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