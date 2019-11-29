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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Dilek Livaneli kimdir?

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Dilek Livaneli kimdir?

İdealist bir öğretmen olan Dilek Livaneli yaptığı çalışmalardan dolayı onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından 2015 Küresel Öğretmen Ödüllerine aday gösterildi ve dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu. İşte, örnek bir öğretmen olan Dilek Livaneli’nni hayatına dair bilgiler…

Dilek Livaneli, 1981 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Şu anda da Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Sınıf Öğretmenliği yüksek lisans programına devam etmekte olan Dilek Livaneli, 2008 yılında Samsun’un Kumköy İlkokulu’ndaki görevine Müdür ve yetkili sınıf öğretmeni olarak atandı ve halen aynı okulda dört sınıf bir arada tek öğretmen olarak görevini devam ettirmekte. Birçok dernek ve sivil toplum kuruluşları tarafından meslek onur ödüllerine layık görüldü.

Dilek Livaneli, ders saatleri dışında da köy halkı ve köy okulunda okuyan çocuklar için çalışmalar yapıyor. Dilek Livaneli işe ilk olarak “Okulum Gençleşiyor” projesi ile başladı. Öğrenciler için okulun bir odasını hobi sınıfına çevirdi. Öğrencilerin hayata daha donanımlı katılımları için onlarca farklı proje geliştirdi. Öğrencilerini ilk defa buz pateni, opera, sinema ve tiyatro ile tanıştırdı. Sadece okulda okuyan öğrencileri için değil, Kumköylüler için de çalışmalar yaptı. İlk olarak köyde okuma yazma bilmeyen kadınlar için okuma yazma kursları düzenledi. Dilek öğretmen köyde yaşayan kadınlar için devlet ve özel sektör desteği ile bir ayakkabı atölyesi açarak kadınların ekonomik açıdan güçlenmelerine yardımcı oldu.

Dilek Livaneli, köy okulundaki çocukların kendi yaşıtlarından geri kalmamaları için çalışmalarda bulundu. Sadece öğrenciler için değil yetişkinler için de projeler geliştirdi. Kumköy’deki kadınların hem ekonomik özgürlüklerini, hem de özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı oldu. Bir köyün kaderini değiştirdi. Hem Samsun Kumköy’de köy okulunda okuyan öğrencilerin, hem de köyde yaşayan kadınların hayatında kocaman bir fark yarattı.

 

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