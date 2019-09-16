Dilek Gürsoy kimdir?
Dilek Gürsoy, Almanya’da Yılın Doktoru ödülüne layık görüldü. Almanya’nın en saygın ödüllerinden Victress Ödülü’ne layık görülen Türk doktor Dilek Gürsoy, Avrupa’nın ilk kadın yapay kalp cerrahı unvanının da sahibi. Peki, Dilek Gürsoy kimdir?
Ordu Fatsalı bir işçi ailesinin iki çocuğundan biri olan Dilek Gürsoy, Almanya’da dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken babasını kalp krizinden kaybetti. Yıllar sonra babasını elinden alan bu hastalıkla mücadele etmek onun mesleği oldu. Düsseldorf Tıp Fakültesi’nden kalp cerrahı olarak mezun oldu.2012 yılında, yapay bir kalbi implante eden Avrupa'da ilk kadın cerrah oldu. Ayrıca, kablolar ve harici güç kaynakları olmadan yeni tip bir yapay kalp geliştirmek için Reiner Körfer ile birlikte çalıştı.
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