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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
06.04.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Dilek Bozal cinayetinde yeni gelişme! Karar herkesi şaşırttı

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Dilek Bozal cinayetinde yeni gelişme! Karar herkesi şaşırttı

BURSA’da arkadaşlarıyla gezmeye çıktıkları otomobilde silah pazarlığı yaparken tabancanın ateş alması sonucu vurulan Dilek Bozal'ın (26) ölümüne neden oldukları iddiasıyla 4 sanığın tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan Bozal'ın sevgilisi Muhammed Ertaş (29) iyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl, Resul Eren (25) 2 yıl 6 ay, Oğuz Ton (25) ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yasin K. (31) ise beraat etti.

Olay, 13 Haziran 2017 tarihinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Muhammed Ertaş, Dilek Bozal, Resul Eren ve Yasin K., gece otomobille gezmeye çıktı. Yüksek İhtisas Hastanesi bahçesine gelen grubun yanına Oğuz Ton geldi. Burada Ton'a ait tabanca için pazarlık yapılmaya başlandı. İddiaya göre Resul Eren tabancayı boşaltıp Muhammed Ertaş’a uzattı. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Ertaş’ın yanında oturan Dilek Bozal bacağından yaralanıp, bayıldı.

Bozal'ın silah sesinden korkup bayıldığını düşünen grup, otomobille yaklaşık bir saat dolaşıp, genç kadının kendisine gelmesini bekledi. Ertaş, Eren ve Yasin K., bir kokoreççiden aldıkları soğanı Dilek Bozal'a koklattı.

Bozal buna rağmen kendisine gelmeyince paniğe kapılan erkek arkadaşı Muhammed Ertaş ile Yasin K., yaralı kadını özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Ancak tüm müdahaleye karşın Dilek Bozal, aşırı kan kaybından yaşamını yitirdi. Durumu öğrenen Ertaş ve Yasin K. otomobile binip, kaçtı. 

Polisin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği Muhammed Ertaş, Yasin K. ve Resul Eren gözaltına alındı. Şüphelilerden Ertaş ve Yasin K. tutuklandı, Eren ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bacağından vuruldu, hastaneye bırakıp kaçtılar
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BERAATLERİNİ İSTEDİLER

3 şüpheli ile silahın sahibi Oğuz T. hakkında Bursa 5.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Yargılama sırasında tutuklu 2 sanık da serbest bırakıldı.

Karar duruşmasına Muhammed Ertaş, Resul Eren ve  Yasin K. ile avukatları katılırken, Oğuz T. ise katılmadı. Son savunmaları sorulan sanıklardan Muhammet Ertaş, "Ben yapmadığım olaydan 10 ay tutuklu kaldım. Silaha parmağım değmedi. Olayı benim üzerime yıkmaya çalıştılar. Beraatimi istiyorum” dedi. Diğer sanıklar Yasin K. ve Resul Eren de suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Sanık avukatlarının savunmalarından sonra mahkeme kısa bir arada verdi.

SEVGİLİYE 5 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, Dilek Bozal'ın sevgilisi Muhammed Ertaş’a olayın oluşu, dosya içeriğine göre, suçun 'Taksirle öldürme' suçunu oluşturduğundan önce 4 yıl hapis cezavı verdi. 'Bilinçli taksirle' olduğundan cezası 6 yıla çıkarılan Ertaş, iyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl hapse çarptırıldı. Resul Eren'e 'Silah ticareti suçuna teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 2 yıl 6 ay, Oğuz Ton'a ise 'Silah ticareti suçuna teşebbüs'ten 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yasin K. ise beraat etti. 

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