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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
26.10.2018 - 16:04, Son Güncelleme:

Dilara'nın öldürülmesiyle ilgili 'battaniye' detayı

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Dilara'nın öldürülmesiyle ilgili 'battaniye' detayı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, tarlada toprağa gömülü cesedi bulunan Dilara Kandak'ı (23) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Y.'nin ömür boyu hapsi istendi. İddianamede, Kandak'ın cesedinin sarılı olduğu battaniyenin, kadının sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftaki battaniyeyle aynı olduğu, fotoğrafın da Kandak'ın boşandığı eşinin babasına ait evde çekildiği kaydedildi.

Korkuteli'nin Gölova mevkisinde, 3 Mart günü, yola yaklaşık 100 metre uzaklıktaki tarlanın yabani çalılarla birleştiği sınırda, yaklaşık 30 santimetre kazılan yerde, renkli battaniyeye sarılı çıplak kadın cesedini gören arıcı Hasan Arıkan, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis, olay yerini güvenlik çemberine alarak, inceleme başlattı. Çıplak halde battaniyeye sarılıp, eli, kolu ve ayakları iple bağlanarak, tarlaya gömülen ve sadece baş kısmı dışarıda bırakılan cesedin, 2 çocuk annesi Dilara Kandak'a ait olduğu belirlendi. Dilara Kandak'ın eski eşi Ahmet Y., cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı.

İDDİANAMEDEKİ 'BATTANİYE' DETAYI

Kaybolduğu 24 Ocak'tan 40 gün sonra toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, Kandak'ın boşandığı eşi Ahmet Y.'nin, ömür boyu hapsi istendi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ve ilerleyen günlerde duruşması görülecek davanın iddianamesinde dikkat çeken tespitlerde bulunuldu.

Kandak'ın cesedinin sarılı olduğu kırmızı, beyaz ve mavi renkli battaniyenin, kadının sosyal medya hesabında 23 Ağustos 2017 tarihinde paylaştığı fotoğraftaki battaniyeyle aynı olduğu belirtildi. İddianamede, ayrıca fotoğrafın, Dilara Kandak'ın boşandığı eşinin babasına ait evde çekildiği kaydedildi.

ESKİ KOCA 2 SUÇTAN CEZA ALMIŞ

Savcı, iddianamede,  2017 yılında Ahmet Y. hakkında, eski eşi Dilara Kandak'ı ve oğlunu yaraladığı iddiasıyla dava açıldığı, davanın halen Korkuteli Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürdürüldüğüne dikkat çekildi.

İddianamenin sonuç kısmında ise Ahmet Y.'nin eski eşinin aşırı alkollü olmasından faydalanarak, rızası dışında ilişkiye girip, cinsel saldırıda bulunduğu, bu suçu gizlemek ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla tespit edilemeyen şekilde onu öldürüp, cesedini kırsal kesime götürerek, gömdüğü sonuç ve kanaatine varıldığı vurgulandı.

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