Dilara'nın dramı: Annemi öldürmesin diye babamı öldürdüm

Geçen yıl kasım ayında yaşanan olayda, Mustafakemalpaşa ilçesinde Kemal Künilli (48), iddiaya göre tartıştığı eşi Gülçin'i (42) dövmeye başladı. Bu sırada çiftin kızı Dilara, annesini saçlarından tutup sürükleyen babasına engel olmaya çalıştı. Ancak baba, bu kez de Dilara'ya vurmaya başladı. Evdeki ruhsatsız tabancayı alan Dilara Künilli, babasına ateş etti. Başına ve göğsüne isabet eden iki kurşunla yere yığılan Kemal Künilli, yaşamını yitirdi.



Dilara Künilli emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Polis, anne Künilli'yi de gözaltına aldı. Tutuklanan anne ve kızı hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



‘AMACIM KORKUTMAKTI’

Dilara Künilli mahkemedeki savunmasında, "Babam bizi sürekli dövüyordu. Olay günü tabancasını ve mermileri temizlerken annemi dövdü. Ben kendisine engel olmak istedim, bu kez bana da vurmaya başladı. Bu sırada babamın koltuğa bıraktığı tabancayı alıp arkama sakladım. Amacım bir çılgınlık yapıp bizi öldürmemesiydi. Babam bana vururken, tabancayı istemeyerek ona doğrulttum. Silah ateş aldı. Vurulan babam yere düşmüştü. Korkudan silahı yere bırakırken, tabanca bir kez daha ateş aldı. Amacım öldürmek değil, sadece korkutmaktı" dedi.



Gülçin Künilli ise, "24 yıllık evliliğimiz süresi içinde kocam bana ve çocuklarıma şiddet uyguladı. Uyuşturucu ve alkol kullanıyordu" dedi. Mahkeme heyeti, anne-kızın tutukluluk hallerin devamına karar verip duruşmayı erteledi.



