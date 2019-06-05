Dilara Tor cep telefonu çalarken yakalandı
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Dilara Tor, bir AVM'de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yargılanıyor...
Mecidiyeköy'deki bir AVM'ye giden Dilara Tor; iddiaya göre X-Ray cihazından geçerken Taygun A. isimli bir kişinin cep telefonunu aldı.
15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Birkaç dakika sonra telefonunun olmadığını fark eden Taygun A., güvenlik noktasına gitti. Güvenlik kameralarını izlediğinde, bir kadının telefonunu aldığını gördü.
Olay, savcılığa taşındı. Dilara Tor, ifadesinde telefonu yanlışlıkla aldığını söyledi. Oyuncunun 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
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