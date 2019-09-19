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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.09.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Dilara Kandak cinayetinde kan donduran detaylar

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Dilara Kandak cinayetinde kan donduran detaylar

Antalya’da çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü olarak bulunan Dilara Kandak’ın (23) katil zanlısı olduğu iddia edilen eski eşi Ahmet Y’nin avukatı, “Dilara’nın ölümünden önceki yakın süreçte en çok muhatap olduğu kişilerden birisi B.Y. ile huzurda dinlenen M.C.O’dır. Bu durumun aksine olarak onunla o süreçte en az görüşen kişi müvekkilim Ahmet Y’dir" dedi.

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  • Dilara Kandak cinayetinde kan donduran detaylar
  • Dilara Kandak cinayetinde kan donduran detaylar
  • Dilara Kandak cinayetinde kan donduran detaylar
  • Dilara Kandak cinayetinde kan donduran detaylar
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Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak, 22 Ocak tarihinde ortadan kaybolmuş, 4 Mart’ta ise Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkiinde ormanlık alan içindeki tarlada vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş halde çıplak cesedi bulunmuştu.

Otopside boğularak, öldürüldüğü anlaşılan Kandak’ın cesedinin üzerindeki spermlerin, kadının eski eşi Ahmet Y’a ait olduğu tespit edilmişti.

Gözaltına alınan, 2’nci evliliğini yaptığı öğrenilen Ahmet Y, 17 Nisan’da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Ahmet Y.’nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Y., taraf avukatları ve müştekiler katıldı.Öte yandan tanık olarak dinlenecek olan V.B. duruşmaya katılmazken, M.C.O. ise hazır bulundu. Daha önce verdiği ifadesini tekrarladığını belirten M.C.O, Dilara Kandak ve sanık Ahmet Y. ile arkadaş olduğunu söyledi.

Evli olduğunu kaydeden M.C.O., Kandak’ın evlerine gelip gittiğini ve eşiyle de görüştüğünü kaydetti. M.C.O., Kandak’la telefon görüşmelerinde ise arkadaş olarak konuştuklarını belirtti.

“DİLARA KAYBOLDUKTAN SONRA TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ KESMİŞLERDİR”

Sanık avukatı Nihan Kanat yaptığı savunmada, “Dilara Kandak ölümünden önceki yakın süreçte en çok muhatap olduğu kişilerden birisi B.Y. ile huzurda dinlenen M.C.O’dır. Bu durumun aksine olarak onunla o süreçte en az görüşen kişi müvekkilim Ahmet Y’dir. Gerek bu celse dinlenilen M.C.O. ve gerekse B.Y., yoğunlukla Dilara ile iletişim kurarken kaybolduğu tarihten sonra gerek M.C.O, gerekse B.Y. Dilara ile telefon görüşmelerini kesmişlerdir.

Ondan sonra nedense bu sürekli görüşen kişiler, Dilara’yı telefonla aramamışlardır. Her ikisi de karakol ifadesinde maktulün cesedinin bulunmasından sonra ne hikmetse en son Dilara kaybolduktan bir hafta önce görüştüklerini ifade ederek, olmayan beyanlarda bulunmuşlardır.

Tanıklar doğru beyanlarda bulunmamaktadırlar” dedi.

“MAKTULDE MUMYALAŞMA GÖRÜLMÜŞ”

Dosya kapsamında tıbbi, bilimsel ve sonucu etkiler delillerin toplandığına dikkat çeken Kanat, “Ölüm zamanının tespitinin mümkün olmadığına ilişkin bilimsek mütalaayı sunmuştuk.

Maktulde yer yer mumyalaşma bulunduğu tespit edilmiş ve Türk Tabipler Birliği’nin bu konuda 1-2 aylık ölü olduğu yönünde görüşü mevcuttur. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, toplanacak delillere de etki etmeyeceği düşünülerek tahliyesini talep ederiz” diye konuştu.

Sanık Ahmet Y. avukatının beyanlarına katıldığını, uzun zamandır tutuklu olduğunu ve tahliyesini talep ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti ise dosyada ismi geçen V.B’nin ‘günsüz olarak’ hazır bulunmasına, duruşmada dinlenilen M.C.O’nun eşi H.O’nun tanık olarak dinlenmesine ve sanık Ahmet Y’nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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