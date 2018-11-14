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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA, DHA
14.11.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Dilara cinayetinde çarpıcı detay

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Dilara cinayetinde çarpıcı detay

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, kayıp olarak aranırken, tarlada battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara Kandak (23) cinayetiyle ilgili tutuklanan eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın (25) yargılanmasına başlandı. Duruşmada, spermin cansız veya canlı insan vücudunda kaç gün kalabileceğine, 40 gün kalıp kalamayacağına ilişkin Adli Tıp'tan rapor istendi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz, maktul Dilara Kandak'ın babası Metin ile annesi Dilek Kandak ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Sanık Yorulmaz, çocukları nedeniyle zaman zaman bir araya gelmek zorunda kaldığı eski eşiyle 22 Ocak'ta rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini öne sürdü.

MAHKEME BAŞKANINDAN SANIĞA SPERM SORUSU 

Mahkeme başkanı, 4 Mart'ta cesedi bulunan maktulün vücudunda sanığa ait sperm kalıntılarının tespit edildiğini hatırlatarak, "40 gün boyunca spermler kadının üzerinde nasıl kaldı?" diye sordu. Bunun üzerine Yorulmaz, "Aynı soruyu ben de soruyorum ve anlamlandıramıyorum." karşılığını verdi. 

Söz alan Dilek Kandak, 21-22 Ocak'ta kızının kendi evlerinde olduğunu, dışarı hiç çıkmadığını, bu nedenle sanığın söylediği tarihin doğru olmadığını iddia etti.

Kadının cesedinin sarılı bulunduğu battaniyenin kendisine ait olmadığını ileri süren Yorulmaz, "Dilara ile ayrıldığımızda ona ev kiralamış, eşyaları o eve taşımıştık. Benim olduğu iddia edilen battaniye de o eşyalar arasındaydı. Battaniyeyi o evden ben çıkarmadım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, spermin cansız veya canlı insan vücudunda kaç gün kalabileceğine ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine, HTS kayıtlarından HTS haritası oluşturulması için bilirkişi tayin edilmesine, maktulün evindeki bütün battaniyelerin incelenmek üzere adli emanete alınmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kendisinden 40 gün kadar haber alınamayan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın, 4 Mart'ta, Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde, eli, kolu, ayakları iple bağlı ve çıplak halde battaniyeye sarılarak gömülmüş cesedi bulunmuştu.

Otopside, boğularak öldürüldüğü anlaşılan Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, DNA testinde kadının eski eşi Ahmet Yorulmaz'a (25) ait olduğu tespit edilmişti.

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