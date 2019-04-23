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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR (DHA)
23.04.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Dilan'ın katili öldürmeden önce bu mesajları atmış

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Dilan'ın katili öldürmeden önce bu mesajları atmış

İzmir'in Buca ilçesinde eski sevgilisi Dilan Tutucu'yu (22) tabancayla vurarak öldüren cezaevi firarisi Ahmet Yaman'ın (24), genç kadına cinayetten önce cep telefonundan 'Seni öldüreceğim, kafanı da kesip halanın önüne atacağım' şeklinde mesajlar attığı ortaya çıktı. Genç kadının halası Hülya Tutucu, yeğeninin tehdit mesajları üzerine birçok defa polise başvurduğunu öne sürerek, "Dilan 'Beni öldürecek, ne yapacağımı şaşırdım' diyordu. Dışarı dahi çıkmıyordu korkusundan. İzini kaybettirmek için her şeyi yaptı ama başaramadı" dedi.

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde yaşayan Dilan Tutucu'dan haber alamayan yakınları, geçen cuma günü öğle saatlerinde genç kadının evine gitti. Uzun süre zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca da durumu polise bildirdi. Adrese gelerek eve giren polis ekipleri, Dilan Tutucu'yu tabancayla vurularak öldürülmüş halde buldu. Tutucu'nun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi teslim alınan genç kadın, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Babası Mehmet Ali Tutucu'nun da yaklaşık 15 yıl önce cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Dilan Tutucu'nun katil zanlısını belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Son 24 saati saniye saniye inceleyen polisler, Dilan Tutucu'nun eski sevgilisi Ahmet Yaman tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerine yoğunlaştı. Dilan'ın cep telefonundan görüştüğü kişileri de belirleyen polis, bu isimlerin de ifadesini aldı. Şüphelinin başka suçtan konulduğu cezaevinden firar eden Ahmet Yaman olduğu ortaya çıktı. Cinayet Bürosu'nda görevli polisler, geçen pazar akşamı eski sevgiliyi yakaladı. Tutuklanan Yaman hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile birçok suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Dilanın katili öldürmeden önce bu mesajları atmış
'BARIŞMAK İÇİN SÜREKLİ MESAJ ATIYORDU'

Dilan Tutucu'nun halası Hülya Tutucu, "Ahmet Yaman, sürekli yeğenimi rahatsız ediyordu. Dilan ayrılmak istemesine rağmen peşini bırakmadı. Bir süredir cezaevi firarisiydi ve aranıyordu. Sosyal medya sitelerinde açtığı sahte hesaplardan ve cep telefonundan Dilan'a tehdit ve hakaret dolu mesajlar gönderiyordu. Bir mesajda Dilan’a, ‘Seni öldüreceğim, kafanı da kesip halanın önüne atacağım’ demiş. Kızım bana gösterdi, gözlerimle gördüm" dedi.

Yeğeninin Ahmet Yaman'dan kurtulmak için her şeyi yaptığını ve defalarca polise gittiğini anlatan Hülya Tutucu, "Bana sürekli ‘Hala, bu beni öldürecek. Peşimi bırakmıyor, ne yapacağımı şaşırdım’ diyordu. Dışarı bile çıkmıyordu korkusundan. İzini kaybettirmek için her şeyi yaptı ama başaramadı. Kızımızı koruyamadık" diye konuştu.

Katil zanlısının en ağır cezayı almasını istediklerini söyleyen hala, "Müebbet bile alsa içim soğumayacak. Artık yeter, masum insanların ölmesine bir son verilsin. Gencecik kızımız hayatının baharında göçüp, gitti. Bu adam cezaevi firarisiydi. Bu olayı da firariyken yaptı. Yakalanması için illa cinayeti işlemesi mi gerekiyordu?" diye konuştu.

Dilanın katili öldürmeden önce bu mesajları atmış

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