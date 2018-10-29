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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.10.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

Dil anlaşmazlığının sonu kötü bitti! Şoförün burnunu kırdı

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Antalya’da halk otobüsü şoförü ile yerleşik yabancı olduğu tahmin edilen kadın yolcu arasında otobüs içerisinde başlayan çocuk için kart basma tartışması, dil anlaşmazlığı yüzünden şoförün burnunun kırılmasıyla sonuçlandı. Otobüs içinde panik yaşanmasına sebep olan olayın ardından hastaneye giden şoför darp raporu alıp kendisine saldıran kişiden davacı oldu.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü 16.33 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şirinyalı Mahallesi-Lara güzergahında sefer yapan 07 AU 0245 plakalı özel halk otobüsün şoförü Erkan Güner (45), İsmet Gökşen Caddesi üzerindeki duraktan yolcu almaya başladı. Yolcuları aldığı sırada, ismi öğrenilemeyen ve yerleşik yabancı olduğu tahmin edilen bir kadın, okul çağındaki çocuğu ile birlikte otobüse binip bir kere kart basarak içeri yöneldi. Bu sırada şoför Güner, kadına "Hanımefendi kızınız için de kart basmalısınız" uyarısında bulundu. Tekrar giriş kapısına yönelen kadın, Güner’e kartı neden basacağı yönünde sorular yöneltti. Güner, çocuğun okul çağında olduğunu ve 7 yaşını dolduranlardan da ücret alındığını belirterek, çocuğun kaç yaşında olduğunu sordu. Türkçesi zayıf olduğu öğrenilen kadın, kartını bir kez daha basmak istedi ancak bakiye yetersiz ikazıyla karşılaştı. Şoför Güner de içerideki yolculardan birisinden kart alıp, çocuğu için de cihaza kart bastırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine tekrar içeri yönelen kadın, bir müddet sonra da ücretinin iade edilmesini söyleyip inmek istedi. Güner'in ücreti geri ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine, kadın otobüsten inerek iddiaya göre aracın fotoğraflarını çekip eşine durumu anlattı.

Birkaç dakika sonra başka bir durağa yanaşan Güner’in kullandığı otobüsün önü, tartıştığı kadının da içinde olduğu bir araç tarafından kesildi. Kadının eşi olduğu öğrenilen S.C., aracından inip otobüse girerek iddiaya göre şoföre vurmaya başladı. Yumruklu kavgayı araya giren yolcular ayırırken, Güner burnundan yaralandı. Yolcular tarafından otobüsten dışarı çıkartılan S.C., kavga esnasında önce eşine ve çocuğuna hakaret edildiğini, ardından da şoförün aracı üzerine sürdüğünü iddia etti. Aldığı darbeler sebebiyle burnu kanayan otobüs şoförüne yolculardan destek geldi. Hemen polise haber veren yolcular bir yandan da şoförün kanayan burnu için kendisine mendil verdi. Otobüsün içindeki kavganın ardından tartışma aşağıda da devam etti. Aşağı inen şoför, öfkeli koca ile ikinci kez karşı karşıya geldi. Yolcuların araya girmesiyle aracına binen öfkeli koca ve eşine bazı yolcular da tepki gösterdi. Aldığı darbeyle burnu kırılan şoföre destek veren yolcular olayla ilgili şahitlik yapabileceklerini söyleyip telefon numaralarını verdi.

Yolcular tarafından sakinleştirilen S.C. eşi ve aracıyla birlikte olay yerinden ayrılırken, kavga esnasında burnu kırılan şoför Erkan Güner ise tedavi olmak için kendi imkanlarıyla hastaneye gitti ve darp raporu alarak S.C. hakkında şikayetçi oldu.

Kameralara saniye saniye yansıdı

Olay anı otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın ve otobüs şoförünün kart tartışmasının ardından kadının eşiyle birlikte otobüsün yolunu otomobille kestiği görüldü. Araçtan çıkan S.C.’nin otobüse yönelip önce ‘Senin derdin ne’, Milletin karısına çocuğuna nasıl küfür edersin’ dediği, ardından "aracı üzerime sürdün" diyerek şoföre vurduğu anlar kameraya yansıdı. Kavga anında otobüsün içerisinde aralarında çocukların da bulunduğu yolcuların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.

O anları anlatan otobüs şoförü Erkan Güner, duraktan çocuğuyla birlikte aldığı kadının Türkçeyi konuşmakta zorlandığını söyledi. Güner, “Kadın kartı bastıktan sonra çocuğunun da yaşını sordum. Çünkü biz 7 yaşındaki çocuğa da kart basıyoruz. Çocuk 7 yaşındaymış, 2011 doğumlu. Çocuğa da kart çekmesi gerektiğini söyledim. Sonra o da bana, ‘Biz ileride ineceğiz’ dedi. ‘Kart alın ya da birine çektirin’ dedim. Kadın sonra arkaya geçti ve hala konuşmaya devam etti ama ben cevap vermedim” dedi.

“Paldır küldür geldi saldırdı”

Yaklaşık 2 durak sonra kadının inmek istediğini söylediğini dile getiren Güner, kadının inmesi için ortaya kapıyı açtığını kaydetti. Kadının ısrarla ön kapıdan inmek istediğini ileri süren Güner sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben, ‘Hanımefendi ön kapıdan inmiyoruz. İnmek için orta ve arka kapıyı kullanıyoruz’ dedim. Bana, ‘Beni indireceksin ön taraftan plakanın fotoğrafını çekeceğim’ dedi. Ben de, ‘Arkadan da çekebilirsiniz’ dedim. Sonra benim ismimi sordu. Kullandığım otobüsün plakasıyla, ulaşımdan beni bulabileceğini söyledim. Ardından durağa girdim, yolcu alırken kadın ön kapıdan indi. Sonra yolcuları aldım ve yoluma devam ettim. Cumartesi Pazarına varmadan, önündeki duraktan siyah bir araba otobüsün önünü kesti. Ben de anlamadım ve acil yolcu bindirecek zannettim. Paldır küldür geldi saldırdı. ‘Sen benim bilmem neyime nasıl küfür edersin’ derken aniden saldırdı. Ben kimseye kötü davranmadım. Ulaşımın kurallarına göre davrandım. Ücretsiz yolcu taşımıyoruz. 7 yaşına kart basıyoruz. Adam bana fırsat vermeden saldırmaya başladı. Olayın son hali bu. Kavga anında yolcular araya girdi. Burnumda kırık var. Kesinlikle şikayetçi olacağım. Ben akşama kadar hizmet veriyorum. Herkese doğru düzenli cevap veriyorum. İnsan gibi yaklaşıyoruz. Siz neyseniz ben oyum. Siz güzel gelirseniz, herkes insandır."

"Biz sizlere hizmet ederken neden bu şekilde darp ediliyoruz"
Erkan Güner’in kendisi gibi halk otobüsü şoförü olan eşi Elçin Güler benzer bir olayı daha önce kendisinin de yaşadığını ve eşinin yaşadığı olay karşısında büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Elçin Güner, “Bizim 3 tane çocuğumuz var ve ekmek paramız için mücadele ediyoruz ama insanlar bunları anlamıyorlar. Lütfen kendinizi biraz da bizler yerine koyun. Biz sizlere hizmet ederken, neden bu şekilde darp ediliyoruz, neden her şeyde şikayet ediliyoruz. Biz ekmek paramız için mücadele ediyoruz, bizi bu hale düşürenler utansın” diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

 

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