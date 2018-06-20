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    Dikkatli kullanın oylar heba olmasın

    Oya ARMUTÇU / ANKARA
    20.06.2018 - 00:41 | Son Güncelleme:

    24 Haziran’daki çifte seçimde, Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak şeklinde sandıkta yarışacak. İki ittifak ve sekiz partinin girdiği seçimlerde nasıl oy kullanılacağı ve oyların hangi durumda geçerli sayılacağı da son derece önemli. En güvenilir yol ise desteklediğiniz partiye mührü basmak.

    Dikkatli kullanın oylar heba olmasınYÜKSEK Seçim Kurulu, (YSK) milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarında ‘evet’ veya ‘tercih’ mühürlerinin basıldıkları yerlere göre geçerli olup olmayacağını ve olası sonuçlarını gösteren örnek oy pusulası şablonları hazırladı.

    Milletvekili seçimi için pusulada, AK Parti ve MHP’den oluşan ‘Cumhur’ ile CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi’nden oluşan ‘Millet’ olmak üzere ittifak alanı, HDP, Vatan Partisi ve HÜDA PAR olmak üzere üç parti bulunuyor. İttifak alanı içinde sadece ittifakın adının üstüne, ittifak içinde bir partiye, ittifak içinde iki ya da üç partiye mühür basıldığında tüm bu oylar geçerli sayılacak.

    Ancak, basıldığı alana göre oy ittifakın ya da partilerin hesabına yazılacak.

    NOT: YSK’nın 18 farklı duruma göre hazırladığı örnek oy pusulası şablonlarının tamamına www.ysk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

    Dikkatli kullanın oylar heba olmasın
    GEÇERLİ

    Dikkatli kullanın oylar heba olmasın
    GEÇERLİ

    Dikkatli kullanın oylar heba olmasın
    GEÇERLİ

    Dikkatli kullanın oylar heba olmasın
    GEÇERSİZ

    Dikkatli kullanın oylar heba olmasın
    GEÇERSİZ

    Dikkatli kullanın oylar heba olmasın
    GEÇERSİZ









    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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