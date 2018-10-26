Dikkat! yeni kurallar yollarda... Ehliyeti alınan yeniden kursa
TRAFİK cezalarını ağırlaştırıp, ehliyetine el koyulana psikiyatrik denetim ve yeniden sürücü kursuna gitme zorunluluğu getiren yasa dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla getirilen yenilikler şöyle:
Kırmızıda 3 kez geçenin 30, 5 kez geçenin 45, 9 kez ya da daha fazla geçenin ehliyetine 60 gün süreyle el koyulacak.
İki kez ya da daha fazla ehliyeti alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecek. Ehliyet de bu psikiyatrik incelemelerin sonucuna ve para cezalarının ödenmiş olması koşuluna göre iade edilecek.
Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235, yüzde 30-50 aşmada 488, yüzde 50’den fazla aşmada ise 1002 lira idari para cezası uygulanacak.
CEP TELEFONU CEZASI KATLANDI
Bir yıl içinde 5 kez aşırı hız yapanın ehliyetine bir yıl süreyle el koyulacak. 5 yıl içinde ikinci kez el koyulanların ehliyetleri ise iptal edilecek. Bu kişiler ancak psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü kurslarına katılarak yeniden ehliyet alabilecek.
‘Spin’ ya da ‘drift’ diye nitelenen el freni çekilmesi ya da başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştiren ya da kendi etrafında döndürenlere 5 bin 10 lira para cezası uygulanacak, ehliyeti 60 gün süreyle alınacak, aracı da yine 60 gün süreyle trafikten men edilecek.
Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullananlara verilen 108 liralık para cezası 235 liraya çıkarılırken, ‘makas’ olarak nitelenen trafiği aksatacak ya da tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştiren ya da ters yönde gidenlere de 1002 lira para cezası verilecek.
GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ YAYALARDA
Emniyet şeridi ihlali yapan kamyon ve TIR’lara 488, sol şeridi sürekli işgal edin kamyon ve çekicilere de 1002 lira para cezası verilecek.
Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazlar, mevzuatta belirlenen araçların dışında kullanılamayacak. Buna uymayanlara 1002 lira para cezası uygulanacak.
İzinsiz ya da usulsüz (korsan) taşımacılık yapanlara 15 gün men ve 1002 lira, yolcu taşıyanlara 30 gün men ve 2 bin 18 lira, hurdaya çıkarılmış araçları kullananlara 2 bin 18 lira para cezası verilecek.
Yayaların, geçişlerde araçların hız ve uzaklığını göz önünde bulundurma yükümlülüğü kaldırılıyor. Sürücülere, durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getiriliyor.
Sürücüler, yaya ya da okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak. Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarılıyor.
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