Dikkat! Yarın bu kentlerde yarın okullar tatil
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 20 Aralık Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Öte yandan, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde de Seyran Deresi’nde su seviyesinin yükselmesi üzerine ilçede alarm durumuna geçilirken, 5 okul tatil edildi. Edirne’nin Keşan ilçesinde de eğitime 1 gün ara verildi.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Aralık Perşembe günü eğitime bir günlüğüne ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi.
Bu arada kar yağışı Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde etkisini sürdürüyor.
SAKARYA
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 3 ay önce taşan Seyran Deresi’nde su seviyesinin yükselmesi üzerine ilçede alarm durumuna geçilirken, 5 okul tatil edildi.
Kaynarca’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte ilçede bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Sağanakla birlikte deredeki su seviyesinin yükselmesi ve akıntının artmasıyla birlikte Kaynarca Belediyesi ekipleri, derenin çevresinde gerekli önlemleri aldı. Belediye ekipleri, derenin çevresinde yaşayan vatandaşlara otomobillerini ve kendilerine ait tüm malzemeleri buradan almaları yönünde uyarılarda bulundu.
Kaynarca Kaymakamlığı, ilçede taşma riski olan derelerin yakınında bulunan ve taşımalı eğitimin olduğu 5 okulda eğitime 1 günlük ara verilmesine karar verdi. Bölgelerde sabah saatlerinde okula giden öğrenciler, ailelerine bilgi verildikten sonra evlerine gönderildi. Bölgede şiddetli yağış devam ederken AFAD ve acil kurtarma ekipleri olası bir felaket anında müdahale için hazır bekliyor.
EDİRNE
Edirne’nin Keşan ilçesinde kar yağışı sonrası buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi.
Keşan Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Keşan ilçemizi etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı neticesinde taşıma yapılan yollarda buzlanma riski nedeniyle 20.12.2018 Perşembe günü taşıma yoluyla gelen öğrenciler için, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.
Öte yandan Keşan’da kar yağışı etkisini kaybederken, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle ana arterlerde oluşan buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapılıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle