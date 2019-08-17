Dikkat! Yağmur felç etti… Trafik durdu
İstanbul Üsküdar’daki Göktürk Caddesi’nden şiddetli yağış nedeniyle yol çöktü. Eminönü’nde alt geçidi su bastı trafik felç oldu.
İstanbul birçok yerinde de su baskınları yollarda trafiği durma noktasına getirdi.
Bakırköy sahil yolu bir süre trafiğe kapandı.
Eminönü alt geçit tamamen suyla doldu. Bölgede trafik felç oldu.
Üsküdar Göktürk Caddesi’nde çökme meydana geldi. Caddede ulaşım yapılamıyor.
Mecidiyeköy’de ulaşımda yer yer aksamalar yaşanıyor.
DEVAMI GELİYOR…
Yorumları Göster
Yorumları Gizle