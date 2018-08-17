Dikkat! Ve başladı... Kara, hava ve denizde son durum!

İSTANBUL ANKARA İSTİKAMETİ

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar bu akşam saatlerinde İstanbul’dan Ankara istikametine doğru trafikte belirli aralıklarla yoğunluk oluşturdu. İzmit Hatipköy geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle, trafik bu bölgede zaman zaman durma noktasına geldi. Sıcaktan bunalan ve yoğunluktan yorulan sürücüler dinlenme tesislerine akın etti.

İstanbul’dan yola çıktığını söyleyen İbrahim Savaş, "Sultanbeyli’de yoğunluk başladı. Belirli aralıklarla yoğunluk devam ediyor. Dinlenme tesisinde durup mola verdik. Kastamonu’ya gidiyoruz. Yoğunluk olduğu zaman durup dinleneceğiz. Acele etmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

TEM Otoyolu’nda bir dinlenme tesisinin müdürü olan Atilla Kesim, "Bayram yoğunluğu başladı. Normal günlerimizden biraz daha fazla yoğunluk yaşanıyor. Ticari olarak işlerimize de yansıyor. Mesai saati bitiyor ve tatil başlıyor. Yarın ile Pazar ve Pazartesi günü daha da yoğunluk bekliyoruz. Otoyoldaki esnafımızın işleri daha da yoğun olacak. Zaten bekliyorduk bizde hazırlığımızı yaptık" diye konuştu.

İSTANBUL'DA SON DURUM

istanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 17.30’da yoğunluk yüzde 47’e ulaştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki son durum havadan fotoğraflandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile TEM Bağcılar mevkiinde ise trafik akıcı ilerliyor.

19 FERİBOT SEFER YAPIYOR

İstanbul’dan yola çıkıp Yalova, Bursa ve İzmir yönüne gitmek isteyen ve İzmit Körfezi’ni dolaşmak istemeyen sürücüler Osmangazi Köprüsü ve Gebze Eskihisar-Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotları kullanıyor. Ek seferlerle birlikte 19 feribot bayram boyunca karşılıklı olarak sefer yapacak. Şu an itibarıyla feribot iskelelerinde hafif yoğunluk yaşanmasına rağmen her 5 dakikada bir feribotun kalkış yaptığı öğrenildi.

AHL'DE YOĞUNLUK

Kurban Bayramı tatiline cuma gününden çıkmak isteyenler, Atatürk Havalimanı'nın yolunu tuttu.



Vatandaşların mesai bitimiyle havalimanına akın etmesiyle, limanın girişinde ve kontuarlarda kuyruklar oluştu.

Hava yolu firmaları, yolcuların talebini karşılamak için özellikle tatil yörelerine olan seferleri arttırmıştı.

OTOGAR DA DOLU

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Seferlerin tamamının dolu olduğu otogarda, otobüs firmaları çareyi ek sefer koymakta buldu.

Otobüs firmalarında seferlerin tükendiği öğrenilirken, otobüs firmaları vatandaşları mağdur etmemek için çareyi ek seferler koymakta buldu.

Özel bir otobüs firmasının yetkilisi Erdal Öztürk, “Yoğunlukları bir ay öncesinde fulledik. Tabiri caizse yok sattık. Keyifli bir an inşallah vatandaşlar huzurlu bir şekilde sevdiklerine kavuşurlar. Burada bir uyarım olacak. Şu an talep var ama karşılayamıyoruz. Panik yapıp lisansı, belgesi olmayan, şoförlerinin kontrol altında olmayan korsan diye adlandırdığımız bireysel araçlara lütfen tevazu göstermesinler. Netice itibariyle vatandaşlarımızın canı önemli, bayramda sevdiklerine ulaşmak istiyorlar. Otogarın içerisinde polis kontrolü içerisinde lisansı olan bildik firmalarda yolculuk etmeye gayret etsinler. Ek seferler de bitti. Tatilin uzun olması biraz da yoğunluk olmasına yöneltti. İlavelerle de normal seferlerin çok çok dışına çıktı. Burada yolcu bırakmamaya gayret edeceğiz” dedi.

Antalya’ya gittiğini söyleyen yolcu, “Antalya’ya gidiyorum. Bileti pazartesi aldım. Anında bulabildik, otogardan aldık. Biraz yoğunluk var” diye konuştu.

Konya’ya bileti 2 hafta öncesinden aldığını söyleyen Musa Çiçekdağı ise, “Konya’ya gidiyoruz. Bayağı yoğun bayram telaşı var herkeste. Bileti bir iki hafta önceden aldım, her yer dolu” şeklinde konuştu.

FERİBOT SAYISI ARTIRILDI

İstanbullular, feribot ile geldikleri Balıkesir’in Bandırma iskelesindeki limanda yoğunluğa neden oldu.

İstanbul’da yaşayan ve Kurban Bayramı nedeniyle Balekisir’in sahil ilçeleri ile Ege’ye gitmek isteyen tatilciler, feribot ve deniz otobüsü ile geldikleri Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki limanda yoğunluğa neden oldu. Tatilciler araçları ve bekleyen yolcu otobüsleri ile tatil yapacakları yere giderken yaşanan yoğunluğu dikkate alan İDO, İstanbul- Bandırma arasındaki sefer sayısını bayram nedeniyle itibaren artırdı. İDO, normalde 4 olan feribot sayısını 6’ya yükseltirken ek olarak iki deniz otobüsü seferi koydu. İDO’nun bugün ve yarın toplamda 2 bin 200 araç ve 10 bin 900 yolcu taşıması bekleniyor.

Bayram öncesi İstanbul’dan gelecek yolcuları bayram sonrası ise dönüşü dikkate alan İDO koyuduğu ek seferler ile sabah saat 07.00 ile saat 03.00 aralarında yolcu taşıyacak.

AŞTİ'DE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), de yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar AŞTİ'deki firmaların önünde bilet kuyruğu oluşturdu.

"150 BİNE YAKIN YOLCU SİRKÜLASYONU VAR"

Başkent Ulaşım Gaz Sanayi Anonim Şirketi (BUGSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Alyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu ve arife gününe kadar terminalde yoğunluk yaşanacağını anlattı. Alyüz, "Normal günlerde AŞTİ 60-70 bin vatandaşımızın yolculuk yaptığı bir yer. Ancak şu anda bayram tatili gibi yoğun günlerde 150 bine yakın yolcu sirkülasyonu var. Terminale diğer günlerde bin 200 ile bin 300 arası araç giriş çıkış yaparken, yoğunluğun yaşandığı zamanlarda bu sayı 2 binin üzerine çıkabiliyor." diye konuştu.

Alyüz, AŞTİ'den Türkiye'nin bir çok bölgesine yolcu gittiğini ancak genellikle Batı ve İç Anadolu bölgelerine giden vatandaşların otobüs yolculuğunu tercih ettiklerini söyledi.

24 SAAT ESASINA GÖRE GÜVENLİK KONTROLÜ YAPILIYOR

Ankaralıların huzurlu bir yolculuk yapması için özellikle güvenlik anlamında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını anlatan Alyüz, "Güvenlik bizim için çok önemli ve aynı zamanda kolluk kuvvetlerimizle koordineli çalışıyoruz. 24 saat esasına göre belli kapılarda x-ray cihazıyla güvenliği sağlıyoruz. Bunun yanı sıra otomasyon ve bilgi işlem birimlerimiz de aynı esasa göre çalışıyor." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR "ÇIĞIRTKANLAR" KONUSUNDA UYARILDI

Alyüz, alınan tüm tedbirlerin yanı sıra vatandaşların da dikkatli olması gerektiğini, özellikle biletlerin yetkili acenteler aracılığıyla alınması gerektiğini vurgulayarak, "AŞTİ içerisinde çığırtkanlar diye tabir edilen ve vatandaşları çok rahatsız eden kişileri yüzde 90 oranında önledik. Ancak yine de vatandaşları onlara itibar etmemeleri ve asla onlardan bilet almamaları konusunda uyarıyoruz." dedi.

BAZI FİRMALARDA EK SEFERLERE RAĞMEN BİLETLER TÜKENDİ

Ciddi bir yoğunluk yaşandığını ve bunun hafta sonu daha da artacağını söyleyen otobüs firması yetkilisi Yaşar Bektaş ise "Şu anda hiç bir bölgeye yerimiz yok. Normal seferlerimizin haricinde yüzde 100 ilave sefer koyduk. Ancak bayrama kadar bütün araçlarımız dolu." dedi.

İstanbul'a gitmek için terminale gelen Alpaslan Ekiz, "Çok yoğunluk var. Aynı şekilde İstanbul otogarı da böyle. Yeni bir ek sefer koymuşlar, biletimi o şekilde aldım. Buradan önce hızlı tren garına gittim. İnternette var görünüyordu ancak terminalde ayın 20'sinden önce bilet olmadığını söylediler." diye konuştu.

TURİZM MERKEZLERİNDE SON DURUM

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere giden yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik yoğunluğu nedeniyle Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren turistik ilçelere giden karayollarında uygulamalarını artırdı.

Ekiplerce sürücülere emniyet kemerlerini takmaları, dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıların yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelenler, Akyaka, Marmaris ve Datça yönünde yoğunluk oluşturdu.

Bodrum-Milas karayolunda zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Bodrum'un Yokuşbaşı mevkisinde oluşan araç yoğunluğuna, trafik ekiplerince müdahale edildi.

Ekipler, trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti.



