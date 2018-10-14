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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.10.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

Dikkat uzmanlar uyarıyor! Bu hastalık 35'li yaşlara kadar indi

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Dikkat uzmanlar uyarıyor! Bu hastalık 35'li yaşlara kadar indi

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler, şeker hastalığından korunmada hareketli yaşam ve doğru beslenmenin önemine işaret ederek "İlaç korkusu, yanlış beslenme ve hareketsiz bir yaşam kandaki şeker değerini artırıyor. Herkes asansörlere biniyor. Her yere arabayla gidiliyor. Cep telefonlarının çıkması yürümeyi çok azalttı. Diyabet 35'li yaşlara kadar indi." dedi.

Güler, 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi için geldiği Antalya'nın Serik ilçesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığını etkileyen konuların çok hızlı bir şekilde değiştiğini söyledi. 

Dünyadaki en önemli ölüm sebebinin kardiyovasküler hastalıklar olduğunu belirten Güler, yeni ilaçlar bulunmasına rağmen rakamların düşmediğini dile getirdi. 
2035 yılında dünyada 650 milyon kişinin diyabetli olmasının beklendiğini ifade eden Güler, toplumda şişmanlama ve kötü beslenmeye bağlı diyabet görülme sıklığının da arttığını vurguladı. 

Türkiye'de 100 kişiden 65'inin istenilen şeker değerlerinde hayatını sürdürmediğini anlatan Güler, şu bilgileri aktardı: 

"İlaç korkusu, yanlış beslenme ve hareketsiz bir yaşam kandaki şeker değerini artırıyor. Herkes asansörlere biniyor. Her yere arabayla gidiliyor. Cep telefonlarının çıkması yürümeyi çok azalttı. Diyabet 35'li yaşlara kadar indi. Pankreas, vücudun merkez bankası gibidir. Kişi, yediği şekerli gıdalarla buradan bir birim insülin çeker. Merkez bankasının deposu boşalınca da kişiler şeker hastası olur. Diyabetten korunmak için yaşam tarzı değişikliğine gidilmesi gerekiyor. Haftanın 5 günü 45 dakikalık tempolu yürüyüşün yapılması gerekiyor. Beslenmede kan şekerini ani yükselten çikolata, şekerli kurabiye, kolalı içecekler gibi yiyecek ve içeceklerden uzak duracağız. Bunlar kan şekerini ani yükseltir, ani düşürür. Beynin dengesini bozar. Bunların yerine emilimi yavaş olan yiyecekler yenilmesi gerekir." 

Yüksek kan şekeri zehir etkisi yapıyor 

Yüksek kan şekerinin zehir etkisi yaptığını bildiren Güler, bunun damarların olduğu bütün organları bozduğunu söyledi. Hipertansiyon ve diyabete ilişkin kılavuzların güncellendiğine dikkati çeken Güler, önceden 140/90 olan hipertansiyon sınırının 130/80 değerine çekildiğini aktardı. 

Toplumda hipertansiyon görülme oranlarının yükseldiğine değinen Güler, "50 yaşın üzerindeki 2 kişiden birinde tansiyon var. Tansiyon içimizdeki sessiz katil. Bilmiyoruz, bazen bulgu vermiyor. Tansiyonla yaşıyor. Başı ağrıyor, uyuyamıyor ama 'strestendir' deyip bunu tansiyona yormuyor. Ölçülmüyor, anlaşılmıyor. Kalp krizi, inme gibi zararlı etkilere açık bir şekilde yaşıyor. 'Babamın da yüksekti. Benim tansiyonum da asabi. Başım ağrıyınca ilaç alıyorum.' gibi nedenlerle tedaviye başlanmıyor. Öncelikle bunları yenmemiz lazım." diye konuştu. 

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