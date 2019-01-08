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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Murat YILMAZ
08.01.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Dikkat uyarı geldi! O mesleğin de korsanları çıktı…

Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
Dikkat uyarı geldi! O mesleğin de korsanları çıktı…

Ankara Anahtarcılar, Kilitçiler ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkarlar Odası son dönemlerde artan korsan anahtarcı ve çilingirler konusunda vatandaşları, “Kendi elinizle hırsız çağırmayın” yazılı afişlerle uyardı. Oda Başkanı Hasan Polat, “Vatandaşlarımız yetkili olmayana kapı kilidini emanet etmesin. ‘Anahtarcıyım’ diye gelene odamız tarafından verilen ‘Anahtarcı Tanıtım Kartı’nı sorsun” dedi.

Ankara Anahtarcılar, Kilitçiler ve Çilingirler Esnaf Odası, vatandaşları korsan, kaçak anahtarcılara iş yaptırmamaları konusunda uyarmak amacıyla, “Kayıtsız, korsan, kaçak anahtarcı ve çilingirlere dikkat edin, evinize, işyerinize, otomobilinize kendi elinizle hırsız çağırmayın” yazılı afişler hazırlattı. Afişler billboard, otobüs durakları, EGO otobüsleri gibi farklı yerlere asıldı.

Oda Başkanı Hasan Polat, el ilanı ve sticker olarak da hazırlattıkları afişlerle toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Meslekle alakası olmayan insanların bu işi yapmaya başladığına dikkat çeken Polat şöyle konuştu:

‘ÇİLİNGİRİM’ DİYEREK KAPI AÇIYOR

“İnternet sitesine koydukları ilanlarla ve el ilanları ile kaçak çalışanlar, hatta seyyar olarak gezen birçok kişi var. Bunlar ‘çilingirim’ diyerek kapı açıyor. Biz bunlara tepki amaçlı işyerimizin camına asmak ve vatandaşın yoğun olduğu bölgelerde ilan etmek için bu afiş ve el ilanlarını hazırlattık. Bunun için hep dikkat edin diyoruz. Mesleğimizin itibarını korumak ve daha iyi bir yere gelmesi noktasında, meslek ilkelerine bağlı kalan esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. En büyük sıkıntımız kaçak ve korsanlar. Bu meslekle alakası olmayan insanlar bu işi yapmaya başladı. Bunlar kapı açmaya gidiyor, bizim esnafımız 75 TL istiyorsa, bunlar 150-250 TL istiyor. Kaçak çalışan bu gibi insanlar maymuncukla açılması gereken kilidi kırıyor ve yeni bir kilit takarak, üstelik de 250 TL de tahsilat yaparak gidiyor.

Dikkat uyarı geldi O mesleğin de korsanları çıktı…

‘ANAHTARCI TANITIM KARTI’NI SORUN

Bu kişinin iyi niyetli olmadığını varsayarsak eğer cebinde yedek anahtarla ayrılmadığını nereden bilebiliriz. Bu korsan çalışan insan bugün vatandaşın evinin kapısını açmaya geldi ama ertesi gün evi soymaya gelmeyeceği ne malum. Bunu yapan insanlar mesleği kötüye kullanıyor. İyi niyeti suistimal ediyor. Bunlar aynı zamanda işini layıkıyla yapan meslektaşlarımıza zarar veriyor, esnafımızı mağdur ediyor. Önüne gelen bu mesleği yapamamalı. Vatandaşımız yetkili olmayana kapı kilidini emanet etmesin. ‘Anahtarcıyım’ diye gelene odamız tarafından verilen ‘Anahtarcı Tanıtım Kartı’nı sorsun. Bir taraftan korsan anahtarcılarla mücadele ederken diğer taraftan bir de tesisatçı, hırdavatçı, emlakçı anahtarcılık yapıyor. Bunlardan dolayı mağdur oluyoruz. Büfede ‘Anahtar yapılır’ diye yazmışlar. Herkes kendi işini, uzmanı ve mesleği olduğu işi yapmalı.”

Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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