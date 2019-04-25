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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
25.04.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul'a toz taşınımı uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek

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Son dakika: İstanbul'a toz taşınımı uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros yaptığı son dakika açıklamasında "İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımı değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin batısı sahradan gelen çöl tozu etkisinde. Avrupa genelinde görülen çöl tozu etkisi hafta sonuna kadar ülkemizin batı kesimlerinde yer yer etkin olarak hissedilecek. Yoğun ve uzun süreli toza maruz kalmak bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiler" ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, ülkenin batısında etkili olan çöl tozunun hafta sonuna kadar görüleceğini söyledi.

Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar aracılığıyla her yıl milyonlarca ton tozun, çöl yüzeyinden havalanarak kıtalar ve okyanusları aşmak suretiyle atmosferde yaptığı yolculuğun, normal bir durum olduğunu kaydetti.     

Sahra Çölü'nden atmosfere karışan tozların, zaman zaman görüş mesafesini etkileyebilecek seviyelere ulaşabildiğini dile getiren Toros, havadaki tozların yeryüzünde birikebildiğini veya yağmurla yere ulaşabildiğini anlattı.     

Toros, suyun buharlaşmasıyla tozun kaldığını ifade ederek, "İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımı değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin batısı sahradan gelen çöl tozu etkisinde. Çöl tozunun bugün İstanbul'da daha da etkili olması bekleniyor. Avrupa genelinde görülen çöl tozu etkisi hafta sonuna kadar ülkemizin batı kesimlerinde yer yer etkin olarak hissedilecek. Gece, bağıl nem miktarının artmasıyla araçlar üzerinde de görülebilecek." dedi.     

SOLUNUM YOLU HASSASİYETİ OLANLAR DİKKAT     

Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozu içeren yağmurların, içinde barındırdıkları mineraller sayesinde bitkilerin gelişiminin ve veriminin yükselmesine katkı sağladığını dile getirerek, çöl tozları toprak verimliliğini arttırırken radyo iletişimi, hava ve kara ulaşımı gibi alanlarda olumsuz etki yaratabildiğini anlattı.     

Şehirlerde var olan hava kirliliğine ek olarak çöl tozlarının eklenmesinin sağlık sorunlarını arttırdığını vurgulayan Toros, şöyle devam etti:     

"Havadaki toz yoğunluğunun artması solunum yolu hassasiyeti olanlar başta olmak üzere yaşlılar ve çocukları daha fazla etkiler. Çok küçük çaplı tozlar solunum sistemimizin sahip olduğu süzgeci geçerek akciğerlerimize kadar ulaşabilir. Yoğun ve uzun süreli toza maruz kalmak bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiler. Kum ve kuvars içeren çöl tozları silikozis hastalığını tetikleyebilir. Bu olumsuzluklara rağmen çöl tozlarının ekosistemin devamlılığındaki rolü büyüktür. Örneğin denizdeki canlı hayatının demir gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynar."     

İstanbul'da çamur yağdı
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